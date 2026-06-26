В Ростове-на-Дону осудили фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 22 до 29 лет лишения свободы троих фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону на День народного единства в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как уточнили в суде, Папенко находился в СИЗО в качестве подсудимого по другому уголовному делу. Ему инкриминировали госизмену, прохождение обучения для террористической деятельности и подготовку к теракту. Синченко в марте 2025 года был осужден на 26 лет за шпионаж, диверсии и другие преступления в ДНР. Макаренко в октябре прошлого года был осужден на 18 лет за участие в нацбате "Айдар"*.