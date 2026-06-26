В Ростове-на-Дону осудили фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Южный окружной военный суд приговорил Дмитрия Папенко, Владимира Макаренко и Григория Синченко к срокам от 22 до 29 лет лишения свободы по делу о подготовке теракта в СИЗО.
- Все они признали вину.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 22 до 29 лет лишения свободы троих фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону на День народного единства в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дмитрий Папенко, Владимир Макаренко и Григорий Синченко обвинялись по статьям о приготовлении к теракту. Все трое подсудимых признали свою вину.
"По совокупности приговоров назначить Папенко - 25 лет лишения свободы, Макаренко - 22 года, Синченко - 29 лет лишения свободы", - сказал судья.
По версии следствия, в июле 2024 года Папенко, находясь в камере СИЗО, предложил гражданам Украины Макаренко и Синченко совершить теракт в одном из следственных изоляторов Ростова-на-Дону. Они согласились. Теракт в СИЗО был запланирован на 4 ноября 2024 года. Его предотвратили силовики.
Как уточнили в суде, Папенко находился в СИЗО в качестве подсудимого по другому уголовному делу. Ему инкриминировали госизмену, прохождение обучения для террористической деятельности и подготовку к теракту. Синченко в марте 2025 года был осужден на 26 лет за шпионаж, диверсии и другие преступления в ДНР. Макаренко в октябре прошлого года был осужден на 18 лет за участие в нацбате "Айдар"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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