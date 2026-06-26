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"Не исключил бы". Сикорский сделал абсурдное заявление о России - РИА Новости, 26.06.2026
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15:10 26.06.2026 (обновлено: 16:46 26.06.2026)
"Не исключил бы". Сикорский сделал абсурдное заявление о России

Сикорский считает, что Россия якобы может провести операцию под ложным флагом

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждает о возможности якобы проведения Россией операции под ложным флагом на российской территории, чтобы иметь предлог для нанесения удара по одной из стран НАТО.
  • Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявлял, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия якобы может устроить операцию под ложным флагом ради конфликта с НАТО, утверждает глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«
"Я бы не исключил возможности проведения россиянами какой-либо операции под ложным флагом на российской территории, чтобы иметь предлог для нанесения удара по одной из стран НАТО", — заявил он в интервью CBS News.
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