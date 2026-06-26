Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждает о возможности якобы проведения Россией операции под ложным флагом на российской территории, чтобы иметь предлог для нанесения удара по одной из стран НАТО.
- Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявлял, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия якобы может устроить операцию под ложным флагом ради конфликта с НАТО, утверждает глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«
"Я бы не исключил возможности проведения россиянами какой-либо операции под ложным флагом на российской территории, чтобы иметь предлог для нанесения удара по одной из стран НАТО", — заявил он в интервью CBS News.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
"Пришло время". Мерц дерзко обратился к России
Вчера, 10:09