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В Сиэтле за время чемпионата мира изъяли более 20 дронов - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
21:30 26.06.2026
В Сиэтле за время чемпионата мира изъяли более 20 дронов

В Сиэтле за время проведения чемпионата мира по футболу изъяли 22 дрона

CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown SeattleВид на город Сиэтл в США
Вид на город Сиэтл в США - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown Seattle
Вид на город Сиэтл в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В окрестностях стадиона в Сиэтле изъяли 22 дрона во время проведения чемпионата мира по футболу.
  • Шесть беспилотников изъяли в день игры в городе Боснии и Герцеговины и Катара.
СИЭТЛ (США), 26 июн - РИА Новости. Более 20 дронов изъяли в Сиэтле за время проведения чемпионата мира по футболу, сообщили РИА Новости в местном отделении ФБР.
"В общей сложности 22 дрона были изъяты в окрестностях стадиона Сиэтла", - сообщил представитель ведомства.
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Шесть беспилотников изъяли в день игры в городе Боснии и Герцеговины и Катара.
Вскоре на стадионе сыграют Иран и Египет. Матч сборных начнется в 06.00 мск 27 июня.
Ранее в ФБР сообщили РИА Новости, что всего ведомство в городах проведения игр изъяло более 300 дронов.
После двух ничьих Иран на втором месте в своей группе, Египет с четырьмя очками на первом. Власти США требуют от футболистов покинуть страну тем же вечером, оставляя на игру, восстановление и отбытие лишь четыре часа. После ничьей с Бельгией на вопрос РИА Новости главный тренер иранцев Амир Галенои заявил, что обращение с командой влияет на результат, который она демонстрирует.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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