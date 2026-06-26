Краткий пересказ от РИА ИИ
- В окрестностях стадиона в Сиэтле изъяли 22 дрона во время проведения чемпионата мира по футболу.
- Шесть беспилотников изъяли в день игры в городе Боснии и Герцеговины и Катара.
СИЭТЛ (США), 26 июн - РИА Новости. Более 20 дронов изъяли в Сиэтле за время проведения чемпионата мира по футболу, сообщили РИА Новости в местном отделении ФБР.
"В общей сложности 22 дрона были изъяты в окрестностях стадиона Сиэтла", - сообщил представитель ведомства.
Шесть беспилотников изъяли в день игры в городе Боснии и Герцеговины и Катара.
Вскоре на стадионе сыграют Иран и Египет. Матч сборных начнется в 06.00 мск 27 июня.
Ранее в ФБР сообщили РИА Новости, что всего ведомство в городах проведения игр изъяло более 300 дронов.
После двух ничьих Иран на втором месте в своей группе, Египет с четырьмя очками на первом. Власти США требуют от футболистов покинуть страну тем же вечером, оставляя на игру, восстановление и отбытие лишь четыре часа. После ничьей с Бельгией на вопрос РИА Новости главный тренер иранцев Амир Галенои заявил, что обращение с командой влияет на результат, который она демонстрирует.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.