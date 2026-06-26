В Сиэтле за время чемпионата мира изъяли более 20 дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ В окрестностях стадиона в Сиэтле изъяли 22 дрона во время проведения чемпионата мира по футболу.

Шесть беспилотников изъяли в день игры в городе Боснии и Герцеговины и Катара.

СИЭТЛ (США), 26 июн - РИА Новости. Более 20 дронов изъяли в Сиэтле за время проведения чемпионата мира по футболу, сообщили РИА Новости в местном отделении ФБР.

"В общей сложности 22 дрона были изъяты в окрестностях стадиона Сиэтла", - сообщил представитель ведомства.

Вскоре на стадионе сыграют Иран и Египет. Матч сборных начнется в 06.00 мск 27 июня.

Ранее в ФБР сообщили РИА Новости, что всего ведомство в городах проведения игр изъяло более 300 дронов.

После двух ничьих Иран на втором месте в своей группе, Египет с четырьмя очками на первом. Власти США требуют от футболистов покинуть страну тем же вечером, оставляя на игру, восстановление и отбытие лишь четыре часа. После ничьей с Бельгией на вопрос РИА Новости главный тренер иранцев Амир Галенои заявил, что обращение с командой влияет на результат, который она демонстрирует.