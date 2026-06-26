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Шахматистка Клейменова, выигравшая чемпионат мира, тренируется с семи лет - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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12:15 26.06.2026 (обновлено: 12:39 26.06.2026)
Шахматистка Клейменова, выигравшая чемпионат мира, тренируется с семи лет

Выигравшая ЧМ по шахматам среди девушек Клейменова тренируется с семи лет

© Фото : Пресс-служба Федерации шахмат РоссииВалерия Клейменова
Валерия Клейменова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Пресс-служба Федерации шахмат России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерия Клейменова из Ульяновской области стала победительницей чемпионата мира по шахматам среди девушек до 18 лет.
  • Валерия занимается шахматами с 7 лет.
  • Глава Ульяновской области Алексей Русских поздравил Валерию Клейменову с победой и отметил ее упорство и спортивный характер.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Выигравшая чемпионат мира по шахматам среди девушек до 18 лет Валерия Клейменова из Ульяновской области занимается этим видом спорта с 7 лет, сообщил глава региона Алексей Русских.
Ранее сообщалось, что российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала победительницей чемпионата мира среди юношей и девушек, который проходит в итальянском Монтесильвано.
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"Спортсменка из Ульяновска Валерия Клейменова победила в первенстве мира по шахматам до 18 лет… Знаю, сколько сил вложено в подготовку. Валерия шла к этой победе целенаправленно, шаг за шагом. Ей было 7 лет, когда родители впервые привели ее в секцию по шахматам. Через 10 лет она стала лучшей в мире среди девушек до 18 лет. Пример большого упорства и несгибаемого спортивного характера", - написал Русских в своем Telegram-канале.
Глава региона поздравил юную шахматистку, ее родителей и тренеров. Он отметил, что внимательно следит за успехами Валерии.
Чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет завершится 26 июня.
Международная шахматная федерация (FIDE) в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии. 11 июня 2026 года FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства на три года или до исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о прекращении деятельности на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму.
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РоссияБелоруссияУльяновская областьАлексей РусскихВалерия (Алла Перфилова)Международная федерация шахмат (FIDE)Федерация шахмат России (ФШР)Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
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