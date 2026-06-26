Шахматистка Клейменова, выигравшая чемпионат мира, тренируется с семи лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Выигравшая чемпионат мира по шахматам среди девушек до 18 лет Валерия Клейменова из Ульяновской области занимается этим видом спорта с 7 лет, сообщил глава региона Алексей Русских.

Международная шахматная федерация (FIDE) в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии. 11 июня 2026 года FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства на три года или до исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о прекращении деятельности на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму.