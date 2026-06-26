Сейсмолог оценила вероятность повторных землетрясений в Венесуэле

"На самом деле, здесь в ближайшие дни будет много афтершоков. От обоих событий (землетрясений - ред.). Обычно афтершоки гораздо слабее, но некоторые из них будут ощущаться. Маловероятно, что в этих районах произойдет еще один толчок такой силы (как при первых двух землетрясениях - ред.), потому что энергия высвободилась", - отметила специалист.