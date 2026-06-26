Сейсмолог оценила вероятность повторных землетрясений в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков с магнитудой 7,2 и 7,5.
- Эквадорский сейсмолог и геолог Александра Альварадо сообщила, что в ближайшие дни будут повторные подземные толчки (афтершоки), но новое сильное землетрясение маловероятно.
- Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что на данный момент зафиксировано 214 повторных подземных толчков, число погибших возросло до 589, разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
КИТО (Эквадор), 26 июн - РИА Новости. Новое сильное землетрясение в Венесуэле маловероятно, но повторные подземные толчки в ближайшие дни будут, сообщила РИА Новости эквадорский сейсмолог и геолог Александра Альварадо.
"На самом деле, здесь в ближайшие дни будет много афтершоков. От обоих событий (землетрясений - ред.). Обычно афтершоки гораздо слабее, но некоторые из них будут ощущаться. Маловероятно, что в этих районах произойдет еще один толчок такой силы (как при первых двух землетрясениях - ред.), потому что энергия высвободилась", - отметила специалист.
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес ранее в пятницу сообщила, что на данный момент зафиксировано 214 повторных подземных толчков.
В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.