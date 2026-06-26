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В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 26.06.2026
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19:49 26.06.2026 (обновлено: 19:56 26.06.2026)
В Севастополе восстановили электроснабжение

Развожаев сообщил, что в Севастополе восстановили электроснабжение потребителей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения, восстановили.
  • Развожаев попросил жителей не включать сразу все мощные приборы и увеличивать нагрузку на сеть постепенно.
  • Из-за аварийного повреждения в электросетях "Севастопольэнерго" частично без электроснабжения остаются потребители по нескольким адресам, их переключают на резервную линию электропередачи.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Восстановлено электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее об атаках на энергетику полуострова сообщали глава Крыма и губернатор Севастополя. Развожаев сообщал в пятницу, что полностью восстановить электроснабжение Севастополя, нарушенное атаками ВСУ, планируется в ближайшие сутки.
«

"Восстановлено электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".

Губернатор попросил соблюдать осторожность: не включать сразу все мощные приборы. Нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно.
"Сейчас в связи с аварийным повреждением в электросетях "Севастопольэнерго" частично без электроснабжения остаются потребители по адресам: ул. Молодых Строителей, Тараса Шевченко, Александра Косарева. Специалисты "Севастопольэнерго" переключают их на резервную линию электропередачи. Ориентировочное время восстановления после окончания воздушной тревоги - два часа", - уточнил Развожаев
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