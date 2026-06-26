В Севастополе восстановили электроснабжение

Губернатор попросил соблюдать осторожность: не включать сразу все мощные приборы. Нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно.

"Сейчас в связи с аварийным повреждением в электросетях "Севастопольэнерго" частично без электроснабжения остаются потребители по адресам: ул. Молодых Строителей, Тараса Шевченко, Александра Косарева. Специалисты "Севастопольэнерго" переключают их на резервную линию электропередачи. Ориентировочное время восстановления после окончания воздушной тревоги - два часа", - уточнил Развожаев