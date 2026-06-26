Развожаев рассказал, когда в Севастополе восстановят подачу электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Развожаев сообщил о планах полностью восстановить электроснабжение в Севастополе в ближайшие сутки.
- Ситуация с энергообеспечением Крымского полуострова остается сложной, добавил он.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Полностью восстановить электроснабжение Севастополя, нарушенное атаками ВСУ, планируется в ближайшие сутки, сообщил губернатор города Михаила Развожаев.
Ранее об атаках на энергетику полуострова сообщали глава Крыма и губернатор Севастополя.
"Ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено", - сказал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".