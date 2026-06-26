Рейтинг@Mail.ru
Развожаев рассказал, когда в Севастополе восстановят подачу электричества - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 26.06.2026 (обновлено: 13:35 26.06.2026)
Развожаев рассказал, когда в Севастополе восстановят подачу электричества

Развожаев: решить проблемы со светом в Севастополе планируется в ближайшее время

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Развожаев сообщил о планах полностью восстановить электроснабжение в Севастополе в ближайшие сутки.
  • Ситуация с энергообеспечением Крымского полуострова остается сложной, добавил он.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Полностью восстановить электроснабжение Севастополя, нарушенное атаками ВСУ, планируется в ближайшие сутки, сообщил губернатор города Михаила Развожаев.
Ранее об атаках на энергетику полуострова сообщали глава Крыма и губернатор Севастополя.
"Ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено", - сказал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Аксенов рассказал, для чего нужен режим ЧС в Крыму
Вчера, 13:19
 
СевастопольВооруженные силы УкраиныЖКХРеспублика КрымМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала