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Семьи Ямала с начала года получили более тысячи сертификатов для малышей - РИА Новости, 26.06.2026
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:15 26.06.2026

Семьи Ямала с начала года получили более тысячи сертификатов для малышей

© РИА Новости / Павел БедняковНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Новорожденный ребенок. Архивное фото
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САЛЕХАРД, 26 июн – РИА Новости. Более тысячи электронных сертификатов на покупку товаров для новорожденных получили с начала года семьи Ямала, мера поддержки помогает приобрести все необходимое, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Более тысячи сертификатов на покупку товаров для новорожденных получили ямальские семьи с начала года… Номинал сертификата составляет 38 998 рублей. Его выдают семьям, которые ранее получили подарочную коробку "Малышу Ямала". Лидерами по количеству получателей меры поддержки стали Новый Уренгой, Ноябрьск и Надымский район", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сертификаты начали выдавать с марта 2023 года по инициативе губернатора региона Дмитрия Артюхова. За время действия этой меры поддержки было выдано более 7 тысяч сертификатов. На их средства можно приобрести одежду, обувь, кроватку, коляску, средства гигиены и многое другое. Всего в перечень входит 79 предметов.
Главное условие для получения, уточняют в правительства Ямала, регистрация рождения ребенка в органах ЗАГС на территории округа. Если ребенок родился за пределами региона, то у родителей есть 6 месяцев для подачи заявление в орган соцзащиты. Также отмечается, что всего в регионе предусмотрено более 30 мер поддержки для семей с детьми.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалНовый УренгойНоябрьскДмитрий Артюхов
 
 
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