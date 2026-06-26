Семьи Ямала с начала года получили более тысячи сертификатов для малышей

САЛЕХАРД, 26 июн – РИА Новости. Более тысячи электронных сертификатов на покупку товаров для новорожденных получили с начала года семьи Ямала, мера поддержки помогает приобрести все необходимое, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Более тысячи сертификатов на покупку товаров для новорожденных получили ямальские семьи с начала года… Номинал сертификата составляет 38 998 рублей. Его выдают семьям, которые ранее получили подарочную коробку "Малышу Ямала". Лидерами по количеству получателей меры поддержки стали Новый Уренгой, Ноябрьск и Надымский район", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сертификаты начали выдавать с марта 2023 года по инициативе губернатора региона Дмитрия Артюхова. За время действия этой меры поддержки было выдано более 7 тысяч сертификатов. На их средства можно приобрести одежду, обувь, кроватку, коляску, средства гигиены и многое другое. Всего в перечень входит 79 предметов.