Сборные Японии и Швеции сыграли вничью и вышли в плей-офф ЧМ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Японии по футболу сыграла вничью с командой Швеции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Сборная Японии набрала 5 очков и заняла второе место в группе. Шведы с 4 баллами стали третьими. Обе команды вышли в плей-офф. В 1/16 финала японцы 29 июня в Хьюстоне встретятся с бразильцами, а соперники шведов по этой стадии станут известны позднее.