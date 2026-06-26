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Сборные Японии и Швеции сыграли вничью и вышли в плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
04:01 26.06.2026
Сборные Японии и Швеции сыграли вничью и вышли в плей-офф ЧМ

Сборные Японии и Швеции сыграли вничью и обе вышли в плей-офф

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Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Японии по футболу сыграла вничью со сборной Швеции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
  • Встреча завершилась со счетом 1:1.
  • Обе команды прошли в плей-офф.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Японии по футболу сыграла вничью с командой Швеции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы F в Далласе завершилась со счетом 1:1. В составе японской сборной мяч забил Дайдзэн Маэда (56-я минута). У команды Швеции отличился Антони Эланга (62).
ЧМ по футболу 2026
26 июня 2026 • начало в 02:00
Завершен
Япония
1 : 1
Швеция
56‎’‎ • Дайдзэн Маэда
(Рицу Доан)
62‎’‎ • Антони Эланга
(Виктор Дьёкереш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Японии набрала 5 очков и заняла второе место в группе. Шведы с 4 баллами стали третьими. Обе команды вышли в плей-офф. В 1/16 финала японцы 29 июня в Хьюстоне встретятся с бразильцами, а соперники шведов по этой стадии станут известны позднее.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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