Сборные Японии и Швеции сыграли вничью и вышли в плей-офф ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Японии по футболу сыграла вничью со сборной Швеции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
- Встреча завершилась со счетом 1:1.
- Обе команды прошли в плей-офф.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Японии по футболу сыграла вничью с командой Швеции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы F в Далласе завершилась со счетом 1:1. В составе японской сборной мяч забил Дайдзэн Маэда (56-я минута). У команды Швеции отличился Антони Эланга (62).
26 июня 2026 • начало в 02:00
Завершен
56’ • Дайдзэн Маэда
62’ • Антони Эланга
Сборная Японии набрала 5 очков и заняла второе место в группе. Шведы с 4 баллами стали третьими. Обе команды вышли в плей-офф. В 1/16 финала японцы 29 июня в Хьюстоне встретятся с бразильцами, а соперники шведов по этой стадии станут известны позднее.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.