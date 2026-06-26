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Сборная Эквадора одержала волевую победу над немцами и вышла в плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
01:02 26.06.2026 (обновлено: 01:12 26.06.2026)
Сборная Эквадора одержала волевую победу над немцами и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Эквадора обыграла Германию и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

© REUTERS / Mike SegarФутболист сборной Эквадора Гонсало Плата празднует гол
Футболист сборной Эквадора Гонсало Плата празднует гол - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Mike Segar
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Эквадора одержала победу над командой Германии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.
  • При этом Лерой Сане забил второй из самых быстрых голов сборной Германии на чемпионатах мира в истории.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Эквадора одержала победу над командой Германии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы E прошла в Нью-Йорке в четверг и завершилась со счетом 2:1 в пользу эквадорцев. У победителей мячи забили Нильсон Ангуло (9-я минута) и Гонсало Плата (77). В составе сборной Германии отличился Лерой Сане (2).
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Эквадор
2 : 1
Германия
09‎’‎ • Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
77‎’‎ • Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
02‎’‎ • Лерой Сане
(Флориан Вирц)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сане забил второй из самых быстрых голов сборной Германии на чемпионатах мира в истории. Быстрее него ворота соперника поражал только Эрнст Ленер, который отличился на 1-й минуте матча против сборной Австрии на чемпионате мира 1934 года.
Сборная Эквадора, набрав 4 очка, заняла третье место в группе E и во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Прежде эквадорцам это удалось сделать в 2006 году. Сборная Германии (6 баллов) ранее обеспечила себе первое место в квартете и сыграет в 1/16 финала с одной из команд, занявших третью строчку в своей группе. Второй в группе E стала сборная Кот-д'Ивуара (6), четвертой - команда Кюрасао (1).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
Николя Пепе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Кюрасао и впервые вышла в плей-офф ЧМ
01:01
 
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