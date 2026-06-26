Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Эквадора одержала победу над командой Германии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.

При этом Лерой Сане забил второй из самых быстрых голов сборной Германии на чемпионатах мира в истории.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Эквадора одержала победу над командой Германии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Встреча группы E прошла в Нью-Йорке в четверг и завершилась со счетом 2:1 в пользу эквадорцев. У победителей мячи забили Нильсон Ангуло (9-я минута) и Гонсало Плата (77). В составе сборной Германии отличился Лерой Сане (2).

Сане забил второй из самых быстрых голов сборной Германии на чемпионатах мира в истории. Быстрее него ворота соперника поражал только Эрнст Ленер, который отличился на 1-й минуте матча против сборной Австрии на чемпионате мира 1934 года.

Сборная Эквадора, набрав 4 очка, заняла третье место в группе E и во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Прежде эквадорцам это удалось сделать в 2006 году. Сборная Германии (6 баллов) ранее обеспечила себе первое место в квартете и сыграет в 1/16 финала с одной из команд, занявших третью строчку в своей группе. Второй в группе E стала сборная Кот-д'Ивуара (6), четвертой - команда Кюрасао (1).