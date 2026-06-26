Васильев призвал лишить Румынию права проведения международных турниров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румыния должна быть лишена права проводить международные турниры после отказа допустить российских гимнастов на этап Кубка вызова с флагом и гимном, заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
- Он призвал МОК ввести санкции против лиц, нарушающих правила международной федерации.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Румыния должна быть лишена права проводить международные турниры после отказа допускать российских гимнастов на этап Кубка вызова с флагом и гимном, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В пятницу сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой. Заключительный этап Кубка вызова пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. По результатам соревнований должны были определиться победители серии.
"Местечковый начальник слишком много взял на себя ответственности. Не ему решать, кто должен приезжать и в каком статусе. Если есть решение международной федерации, что российских спортсменов, в данном случае гимнасток, надо допустить с гимном и флагом без всяких ограничений, то фактически своим решением он нарушает правила. Считаю, что в этом случае должен подключаться сам МОК и вводить санкции против таких горе-руководителей. Помимо этого, в ближайшей перспективе на территории Румынии никаких международных соревнований проводиться не должно", - сказал Васильев.
Исполком World Gymnastics 17 мая допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics). В среду Бок заявил, что на турнире в городе "российский гимн исполняться не будет и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны". Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал заявление мэра вопиющим нарушением Олимпийской хартии и сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) незамедлительно проинформировал о ситуации Международный олимпийский комитет (МОК).