Рейтинг@Mail.ru
Розенштейн объявил о своем выдвижении на пост президента FIDE - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 26.06.2026
Розенштейн объявил о своем выдвижении на пост президента FIDE

Вадим Розенштейн объявил о выдвижении на пост президента FIDE

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИгра в шахматы
Игра в шахматы - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Игра в шахматы. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн объявил о своем выдвижении на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).
  • Розенштейн подчеркнул необходимость более сильного руководства, профессионального управления и четкого видения будущего в FIDE.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн объявил о своем выдвижении на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).
Розенштейн является основателем команды WR Chess, а также организатором нескольких международных шахматных турниров, в том числе серии турниров WR Chess Masters.
"Сегодня я объявляю о своем выдвижении на пост президента FIDE. Сегодня в FIDE работает много преданных своему делу людей, которые усердно трудятся ради нашего вида спорта. Но одной преданности недостаточно. Нам нужно более сильное руководство, профессиональное управление, более быстрое принятие решений и четкое видение будущего. Наши национальные федерации заслуживают руководящего органа, который слушает, поддерживает, внедряет инновации и приносит результаты", - написал Розенштейн в соцсети X.
Пост президента FIDE с 2018 года занимает российский предприниматель Аркадий Дворкович. В начале июня Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула Дворковича кандидатом на должность президента организации. Конгресс FIDE, в ходе которого пройдут выборы главы организации, состоится с 20 по 27 сентября в Самарканде.
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
ФШР избрала Дворковича кандидатом на должность президента FIDE
5 июня, 18:42
 
СамаркандАркадий ДворковичМеждународная федерация шахмат (FIDE)Федерация шахмат России (ФШР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Франция
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сенегал
    Ирак
    5
    0
  • Футбол
    27.06 03:00
    Уругвай
    Испания
  • Футбол
    27.06 03:00
    Кабо-Верде
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    27.06 06:00
    Новая Зеландия
    Бельгия
  • Футбол
    27.06 06:00
    Египет
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала