Розенштейн объявил о своем выдвижении на пост президента FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн объявил о своем выдвижении на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).
- Розенштейн подчеркнул необходимость более сильного руководства, профессионального управления и четкого видения будущего в FIDE.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн объявил о своем выдвижении на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).
Розенштейн является основателем команды WR Chess, а также организатором нескольких международных шахматных турниров, в том числе серии турниров WR Chess Masters.
"Сегодня я объявляю о своем выдвижении на пост президента FIDE. Сегодня в FIDE работает много преданных своему делу людей, которые усердно трудятся ради нашего вида спорта. Но одной преданности недостаточно. Нам нужно более сильное руководство, профессиональное управление, более быстрое принятие решений и четкое видение будущего. Наши национальные федерации заслуживают руководящего органа, который слушает, поддерживает, внедряет инновации и приносит результаты", - написал Розенштейн в соцсети X.
Пост президента FIDE с 2018 года занимает российский предприниматель Аркадий Дворкович. В начале июня Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула Дворковича кандидатом на должность президента организации. Конгресс FIDE, в ходе которого пройдут выборы главы организации, состоится с 20 по 27 сентября в Самарканде.