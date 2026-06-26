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Футболисты "Ростова" разгромили любительскую команду со счетом 19:0 - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
20:14 26.06.2026
Футболисты "Ростова" разгромили любительскую команду со счетом 19:0

Футболисты "Ростова" на сборе обыграли любительскую команду со счетом 19:0

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБолельщики ФК "Ростов"
Болельщики ФК Ростов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Ростов» обыграл команду «Сандата» из Сальского района Ростовской области на тренировочном сборе.
  • Встреча завершилась со счетом 19:0 в пользу ФК «Ростов».
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Футбольный клуб "Ростов" обыграл команду "Сандата" из Сальского района Ростовской области на тренировочном сборе.
Встреча завершилась со счетом 19:0 в пользу команды Российской премьер-лиги (РПЛ), в составе которой отличились Тимур Сулейманов (4 гола), Иван Комаров (4), Илья Жбанов, Антон Шамонин, Константин Кучаев, Ибрагим Мафус Аджаса (2), Карим Мадрахимов, Егор Голенков (3), Андрей Лангович и перешедший 22 июня Максим Мухин.
"Сандата" является любительской командой и представляет второй по силе дивизион чемпионата Ростовской области.
"Ростов" в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) занял 10-е место. В новом чемпионате клуб стартует гостевым матчем с "Оренбургом".
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