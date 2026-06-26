Футболисты "Ростова" разгромили любительскую команду со счетом 19:0

Краткий пересказ от РИА ИИ Футбольный клуб «Ростов» обыграл команду «Сандата» из Сальского района Ростовской области на тренировочном сборе.

Встреча завершилась со счетом 19:0 в пользу ФК «Ростов».

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Футбольный клуб "Ростов" обыграл команду "Сандата" из Сальского района Ростовской области на тренировочном сборе.

Встреча завершилась со счетом 19:0 в пользу команды Российской премьер-лиги (РПЛ), в составе которой отличились Тимур Сулейманов (4 гола), Иван Комаров (4), Илья Жбанов, Антон Шамонин, Константин Кучаев, Ибрагим Мафус Аджаса (2), Карим Мадрахимов, Егор Голенков (3), Андрей Лангович и перешедший 22 июня Максим Мухин.

"Сандата" является любительской командой и представляет второй по силе дивизион чемпионата Ростовской области.