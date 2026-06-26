Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис издал распоряжение об исключении русского языка из публичного пространства.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис издал распоряжение для исключения русского языка из публичного пространства, сообщает Baltus Balss со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
"Пунтулис поручил министерству, подведомственным учреждениям строго соблюдать требования к использованию государственного языка, не допускать использования русского языка в ситуациях, связанных с выполнением функций учреждений, в том числе не использовать русский язык в рекламе учреждения, на официальных веб-сайтах, в поддерживаемых или реализуемых проектах или на международных мероприятиях", — говорится в материале.
Отмечается, что ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческой работы составлен на русском языке.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, которые присоединились к нацистам в войне против СССР. По его словам, такая ситуация наблюдается в Финляндии, в Эстонии, Латвии и Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин говорил, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
Как заявляли РИА Новости прибалтийские активисты, ограничительные меры в странах Балтии касаются не только русского языка. Местные власти трех прибалтийских республик запрещают возлагать цветы у советских памятников, использовать Георгиевскую ленточку, поздравлять друг друга с Днем Победы. Все эти действия расцениваются правительством как угроза национальной безопасности.