Латвийский министр дал абсурдное распоряжение по русскому языку

"Пунтулис поручил министерству, подведомственным учреждениям строго соблюдать требования к использованию государственного языка, не допускать использования русского языка в ситуациях, связанных с выполнением функций учреждений, в том числе не использовать русский язык в рекламе учреждения, на официальных веб-сайтах, в поддерживаемых или реализуемых проектах или на международных мероприятиях", — говорится в материале.