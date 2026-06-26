Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" готовит новую народную программу с мерами поддержки для одиноких родителей.
- В программу войдут такие инициативы, как организация круглосуточных групп в детских садах, возможность приводить ребенка в детсад на полдня по выходным, помощь в подготовке к сдаче ЕГЭ и другие меры.
- По словам сопредседателя общественного совета партпроекта "Женское движение" ЕР Дарьи Лантратовой, в России порядка пяти миллионов женщин и более миллиона одиноких отцов воспитывают детей самостоятельно и нуждаются в поддержке государства.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Организация круглосуточных групп в детских садах, возможность приводить ребенка в детсад на полдня по выходным, помощь в подготовке к сдаче ребенком ЕГЭ и другие меры поддержки для одиноких родителей войдут в новую народную программу "Единой России", говорится в сообщении на сайте партии.
"Единая Россия" готовит новые меры поддержки для одиноких родителей. Предложения войдут в новую народную программу партии. Среди инициатив: организация круглосуточных групп в детских садах, возможность родителям приводить ребенка в детсад на полдня по выходным дням, помощь в подготовке к сдаче ребенком ЕГЭ и другие", — сообщили в ЕР.
Как отметила сопредседатель общественного совета партпроекта "Женское движение" "Единой России" сенатор Дарья Лантратова, нередко одинокие родители, которые работают и одновременно воспитывают детей, не имеют поддержки близких. В таком случае помощь государства становится необходимой.
"Сейчас в России порядка пяти миллионов женщин воспитывают детей самостоятельно. Более миллиона одиноких отцов. Несмотря на то что у нас широко развита государственная система поддержки для семей с детьми, родителям, которые сами воспитывают малышей в одиночку, не всегда нужна только прямая финансовая помощь", — отметила Лантратова, слова которой приводятся в сообщении.
На прошлой неделе в Госдуме рассказали, как Трудовой кодекс защищает одиноких родителей.