"Единая Россия" готовит новые меры поддержки для одиноких родителей. Предложения войдут в новую народную программу партии. Среди инициатив: организация круглосуточных групп в детских садах, возможность родителям приводить ребенка в детсад на полдня по выходным дням, помощь в подготовке к сдаче ребенком ЕГЭ и другие", — сообщили в ЕР.

Как отметила сопредседатель общественного совета партпроекта "Женское движение" "Единой России" сенатор Дарья Лантратова, нередко одинокие родители, которые работают и одновременно воспитывают детей, не имеют поддержки близких. В таком случае помощь государства становится необходимой.

"Сейчас в России порядка пяти миллионов женщин воспитывают детей самостоятельно. Более миллиона одиноких отцов. Несмотря на то что у нас широко развита государственная система поддержки для семей с детьми, родителям, которые сами воспитывают малышей в одиночку, не всегда нужна только прямая финансовая помощь", — отметила Лантратова, слова которой приводятся в сообщении.