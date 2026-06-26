Комфортная среда: более 15,8 млн россиян отдали голоса за благоустройство

Более 15,8 миллиона человек приняли участие в VI Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства. Оно прошло с 21 апреля по 12 июня по программе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" . Подробнее о том, какие регионы голосовали активнее всего за преображение своих пространств и проявили наибольшую территориальную идентичность, а также работе волонтерского корпуса – в материале РИА Новости.

Связь человека и места

В этом году на Всероссийское голосование вынесли около 7 тысяч объектов в более чем 1,9 тысячи муниципальных образований, включая 2,8 тысячи населенных пунктов. В приоритете были парки и скверы – 42,9% всех объектов. Доля голосов, отданных за благоустройство дворов, выросла в два раза по сравнению с 2024 годом.

« "Масштабная кампания, старт которой был дан Владимиром Путиным в День местного самоуправления, в очередной раз подтвердила статус одного из наиболее эффективных механизмов прямого участия граждан в преображении своих городов и населенных пунктов", – сообщил РИА Новости министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Он отметил, что лидерами среди регионов стали Свердловская область — 832 тысячи голосов, Башкирия — там проголосовали более 805 тысяч жителей, и Подмосковье — почти 749 тысяч. При этом наибольший процент вовлеченности жителей показали Тыва с 33,43% проголосовавших, Томская область — 25,08%, Чечня — 20,82%.

"Чем меньше по численности населенный пункт, тем активнее участвуют его жители. Там сильнее связь человека с местом, выше плотность социальных связей, пространство жизни воспринимается как личное", – отметил директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин.

© Фото : Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Парк им. лесоводов Башкирии © Фото : Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Парк им. лесоводов Башкирии

Волонтеры благоустройства

Шестой год подряд Всероссийское голосование активно сопровождают волонтеры. В этом году в этой работе участвовали 194 тысячи добровольцев. С их помощью собрали свыше 9 миллионов голосов.

"За последние три года число волонтеров практически удвоилось, а по сравнению с прошлым годом выросло на 14,1%. Волонтеры являются главной движущей силой голосования — 9 из 16 миллионов голосов за сквер, парк или набережную внесены в систему именно добровольцами", – заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы "Добро.рф" Артем Метелев.

По его словам, в топ-5 регионов по работе волонтерского корпуса вошли Петербург, Башкирия, Ставропольский край, Свердловская область и Краснодарский край.

Например, волонтер благоустройства из Ставрополя Мариям Аллагулиева, сотрудница городского МФЦ, собрала рекордное количество голосов – 2626. Как сообщила РИА Новости волонтер, ей было важно опросить каждого человека.

Сельские территории: точки притяжения

Наибольшая вовлеченность местных жителей отмечена в селе Красногвардейское Ставропольского края. Там в голосовании за благоустройство поучаствовали 52% жителей – 8,5 тысячи человек. В регионе проголосовали 612,475 тысячи ставропольцев.

В Красногвардейском благоустроено несколько пространств, в том числе аллея в парке на улице Заводской.

"По нацпроекту Ставропольский край заметно преобразился – благоустроено более 1,38 тысячи общественных пространств. Крупные города, районные центры и отдаленные населенные пункты стали точками притяжения", – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

© Фото : Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Аллея в парке Красногвардейска © Фото : Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Аллея в парке Красногвардейска

Малые города: вклад в благоустройство

В Калужской области за благоустройство города Медынь проголосовало 39,9% населения старше 14 лет. В 2022 году здесь начали благоустройство набережной рек Медынки и Судейки. В 2024 году провели очистку и расширение русел, оборудовали тротуары, установили 42 светильника. В этом году идет третий этап, на очереди – площадка для стритбола, новые пешеходные зоны, спортплощадка.

"Создавая современные общественные пространства, мы делаем Калужскую область комфортнее для жителей и привлекательнее для гостей. Реализованные проекты – лучшее подтверждение, что мы движемся в правильном направлении", – сказал замминистра строительства и ЖКХ Калужской области Василий Тетерин.

Всего в Калужской области отдали свои голоса 141,807 тысячи жителей, благоустроено свыше 1,142 тысячи территорий.

Народная программа

Среди городов-миллионников тоже есть лидеры по вовлеченности. Так, в Уфе проголосовали 19,9% жителей – это 228,647 тысячи человек.

"Жители сами определяют, где построить детскую площадку, облагородить парк или превратить пустырь в уютный сквер. Благодаря общей вовлеченности мы благоустроили сотни пространств", – подчеркнула министр ЖКХ региона Ирина Голованова.

В 2023 году благодаря голосам более 45 тысяч уфимцев во Всероссийском голосовании победила территория лесопарка имени Лесоводов Башкирии. Через год здесь провели реконструкцию: обновили входные группы, установили скамейки, теневые навесы, качели, оборудовали спортивные, детские площадки и многое другое. Лесопарк стал центром притяжения местных жителей и гостей города.

А за все годы в республике по нацпроекту благоустроено свыше 976 общественных территорий.