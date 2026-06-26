Краткий пересказ от РИА ИИ Медиагруппа "Россия сегодня" планирует укрепить сотрудничество с пакистанскими СМИ и стать площадкой для информационного обмена между двумя странами.

Киселев обозначил планы по расширению присутствия медиагруппы в Южной Азии за счет новых партнерств, многоязычного контента и журналистских обменов.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" намерена расширить сотрудничество со средствами массовой информации Пакистана и стать площадкой для информационного обмена между двумя странами, заявил в Международная медиагруппа "Россия сегодня" намерена расширить сотрудничество со средствами массовой информации Пакистана и стать площадкой для информационного обмена между двумя странами, заявил в интервью агентству Associated Press of Pakistan генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.

"В свою 85-ю годовщину "Россия Сегодня" ставит цель укрепить сотрудничество с пакистанскими медиаорганизациями и служить площадкой для обмена информацией между двумя странами в предстоящие годы", - сказал он.

Киселев обозначил международные приоритеты медиагруппы, планы по расширению и видение более тесного сотрудничества с Пакистаном , а также рассказал о планах наращивать присутствие в Южной Азии за счет новых партнерств, многоязычного контента и журналистских обменов.

"Пакистан является важным партнером, и наша организация уделяет особое внимание связям в области медиа с пакистанскими организациями", - уточнил он.

В качестве примера успешного сотрудничества в этом направлении Киселев привел проведение медиафорума "Москва - Исламабад" на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия Сегодня", отметив участие высокопоставленных представителей обеих стран.