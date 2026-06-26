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Киселев: "Россия сегодня" расширит сотрудничество с пакистанскими СМИ - РИА Новости, 26.06.2026
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21:28 26.06.2026
Киселев: "Россия сегодня" расширит сотрудничество с пакистанскими СМИ

Киселев: "Россия сегодня" намерена расширить сотрудничество с пакистанскими СМИ

© РИА НовостиЛоготип международной медиагруппы "Россия сегодня"
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Логотип международной медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медиагруппа "Россия сегодня" планирует укрепить сотрудничество с пакистанскими СМИ и стать площадкой для информационного обмена между двумя странами.
  • Киселев обозначил планы по расширению присутствия медиагруппы в Южной Азии за счет новых партнерств, многоязычного контента и журналистских обменов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" намерена расширить сотрудничество со средствами массовой информации Пакистана и стать площадкой для информационного обмена между двумя странами, заявил в интервью агентству Associated Press of Pakistan генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
"В свою 85-ю годовщину "Россия Сегодня" ставит цель укрепить сотрудничество с пакистанскими медиаорганизациями и служить площадкой для обмена информацией между двумя странами в предстоящие годы", - сказал он.
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Киселев обозначил международные приоритеты медиагруппы, планы по расширению и видение более тесного сотрудничества с Пакистаном, а также рассказал о планах наращивать присутствие в Южной Азии за счет новых партнерств, многоязычного контента и журналистских обменов.
"Пакистан является важным партнером, и наша организация уделяет особое внимание связям в области медиа с пакистанскими организациями", - уточнил он.
В качестве примера успешного сотрудничества в этом направлении Киселев привел проведение медиафорума "Москва - Исламабад" на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия Сегодня", отметив участие высокопоставленных представителей обеих стран.
Как напомнил глава медиагруппы, в настоящее время действуют меморандумы о взаимопонимании с пакистанскими СМИ, включая Associated Press of Pakistan, The Nation и Pakistan Observer. Также в Пакистане работает корреспондент РИА Новости, что, по словам Киселева, "окажет еще больше влияния на эту сферу в будущем".
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