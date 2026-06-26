Россия превосходит Украину на фронте, заявила разведка Швейцарии

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия превосходит Украину на фронте как по технике, так и по численности личного состава.

Нехватка личного состава создает слабые места в обороне Украины, что приводит к территориальным потерям.

Украина нуждается в поддержке из-за рубежа, однако в последнее время объемы этой поддержки сократились.

ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости. Россия превосходит Украину на фронте как по технике, так и по личному составу, следует из ежегодного отчета Федеральной разведывательной службы Швейцарии.

« "Россия превосходит Украину как по технике, так и по численности личного состава. Нехватка личного состава создает слабые места в обороне Украины, что приводит к территориальным потерям", - говорится в докладе.

Там отмечается, что российские вооруженные силы добиваются прогресса в продвижении на фронте и, вероятно, эта тенденция сохранится.

"Украина по-прежнему нуждается в поддержке из-за рубежа — прежде всего в финансировании, средствах ПВО, артиллерии и дальнобойном вооружении, а также в разведданных. Однако в последнее время объемы этой поддержки сократились", - указывает швейцарская разведслужба.