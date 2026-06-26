Рейтинг@Mail.ru
Россия превосходит Украину на фронте, заявила разведка Швейцарии - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 26.06.2026
Россия превосходит Украину на фронте, заявила разведка Швейцарии

В Швейцарии заявили, что Россия превосходит Украину по технике и личному составу

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия превосходит Украину на фронте как по технике, так и по численности личного состава.
  • Нехватка личного состава создает слабые места в обороне Украины, что приводит к территориальным потерям.
  • Украина нуждается в поддержке из-за рубежа, однако в последнее время объемы этой поддержки сократились.
ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости. Россия превосходит Украину на фронте как по технике, так и по личному составу, следует из ежегодного отчета Федеральной разведывательной службы Швейцарии.
«
"Россия превосходит Украину как по технике, так и по численности личного состава. Нехватка личного состава создает слабые места в обороне Украины, что приводит к территориальным потерям", - говорится в докладе.
Там отмечается, что российские вооруженные силы добиваются прогресса в продвижении на фронте и, вероятно, эта тенденция сохранится.
"Украина по-прежнему нуждается в поддержке из-за рубежа — прежде всего в финансировании, средствах ПВО, артиллерии и дальнобойном вооружении, а также в разведданных. Однако в последнее время объемы этой поддержки сократились", - указывает швейцарская разведслужба.
Согласно выводам авторов, Россия при этом "набирает достаточное количество солдат, чтобы восполнять потери и формировать новые подразделения".
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
"Даже не думали". На Западе раскрыли, какие проблемы получили из-за России
16 июня, 07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала