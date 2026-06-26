Журова высказалась о допуске юношеской сборной России к ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация футбола (ФИФА) допустила юношескую сборную России до 15 лет к участию в чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15 2026 года.
- Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
- Светлана Журова выразила опасения относительно возможных провокаций со стороны Украины, несмотря на отсутствие проблем с российскими болельщиками на текущих международных соревнованиях.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости выразила опасения, что после решения Международной федерации футбола (ФИФА) допустить юношескую сборную России до 15 лет к участию в чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15 2026 года возможны провокации.
"Есть опасения, что все равно сейчас будут пытаться сделать какую-то провокацию, приплести безопасность, что-нибудь еще. Вдруг Украина что-то да придумает. Хотя мы видим, что на чемпионате мира по футболу наши болельщики ходят с российскими флагами, и никаких стычек у них нет. Казалось бы, ФИФА должна увидеть, что здесь нет никаких проблем", - ответила Журова на вопрос, станет ли допуск сборной России U-15 к чемпионату мира шагом к возвращению основной национальной команды к международным турнирам.
"В целом это правильное направление. МОК также внес поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности. Иначе все так и будет продолжаться, и в какой-то момент это невозможно будет остановить. МОК подобное, конечно, невыгодно. Теперь при наличии такого решения в Олимпийской хартии мы можем пойти в суд, чего от нас многие международные федерации и ждут, чтобы снять с себя ответственность", - добавила она.