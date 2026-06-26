Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация футбола (ФИФА) допустила юношескую сборную России до 15 лет к участию в чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15 2026 года.

Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.

Светлана Журова выразила опасения относительно возможных провокаций со стороны Украины, несмотря на отсутствие проблем с российскими болельщиками на текущих международных соревнованиях.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости выразила опасения, что после решения Международной федерации футбола (ФИФА) допустить юношескую сборную России до 15 лет к участию в чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15 2026 года возможны провокации.

Ранее организация разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.

"Есть опасения, что все равно сейчас будут пытаться сделать какую-то провокацию, приплести безопасность, что-нибудь еще. Вдруг Украина что-то да придумает. Хотя мы видим, что на чемпионате мира по футболу наши болельщики ходят с российскими флагами, и никаких стычек у них нет. Казалось бы, ФИФА должна увидеть, что здесь нет никаких проблем", - ответила Журова на вопрос, станет ли допуск сборной России U-15 к чемпионату мира шагом к возвращению основной национальной команды к международным турнирам.