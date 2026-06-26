В России утвердили правила проверки партнеров цифровых платформ

Краткий пересказ от РИА ИИ В России утвердили единые правила проверки лиц, желающих стать партнерами посреднических цифровых платформ или открыть пункт выдачи заказов.

Проверка является обязательной и проводится до подписания договора, ее срок — до 5 рабочих дней, а для субъектов МСП предусмотрен сокращенный срок в один календарный день.

Обязанность проверять потенциальных партнеров появится у цифровых посреднических платформ с 1 октября 2026 года.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В России утверждены единые правила проверки лиц, желающих стать партнерами посреднических цифровых платформ или открыть пункт выдачи заказов, соответствующее постановление правительства подписано, сообщили в аппарате вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Документ разработан Минэкономразвития России в развитие закона "О платформенной экономике", он регламентирует перечень обязательных к проверке данных, сроки и способы их подтверждения, а также порядок информирования заявителей.

« "Проверка партнеров цифровых посреднических платформ позволит защитить рынок от недобросовестных предпринимателей и мошенников. При этом правила разработаны таким образом, чтобы для добросовестных продавцов и для тех, кто оказывает услуги в законном порядке, допуск на платформы был беспрепятственным",- прокомментировал Григоренко.

Проверка является обязательной и проводится до подписания договора. Уведомление о решении направляется в течение 1 рабочего дня. Отказ оформляется электронным документом с усиленной квалифицированной электронной подписью. Оператор цифровой платформы не вправе ограничить заявителя в прохождении повторной проверки, уточняется в пресс-релизе.

Объем проверяемых данных зависит от статуса заявителя: для российских юрлиц и ИП - ИНН, ОГРН, адрес, ФИО, для самозанятых (плательщиков НПД) - ИНН и подтверждение статуса через сервис ФНС, для иностранных лиц без филиала в РФ - полное наименование и регистрационный номер по законам страны регистрации.

​В постановлении также прописаны основные механизмы проверки. Они осуществляются через государственные реестры (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр ФНС) с подтверждением личности через электронную подпись, микроплатеж или авторизацию в приложении. Срок проверки - до 5 рабочих дней, с использованием систем идентификации (ЕСИА или иные совместимые системы). Срок - один календарный день, для субъектов МСП также предусмотрен сокращенный срок в один календарный день с получением данных через платформу МСП.РФ.

Для иностранных организаций без российского представительства установлен особый порядок со сроком проверки до 15 рабочих дней с использованием официальных реестров страны их регистрации.