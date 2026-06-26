Краткий пересказ от РИА ИИ Противодействие масштабным и агрессивным кампаниям дезинформации является одной из задач медиагруппы "Россия сегодня", заявил ее генеральный директор Дмитрий Киселев.

Дмитрий Киселев отметил, что западные СМИ давно перестали быть нейтральными наблюдателями и выдают чужие интересы за объективную картину мира.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Противодействие масштабным и агрессивным кампаниям дезинформации, которые во многом направлены против Российской Федерации, является одной из задач медиагруппы "Россия сегодня", заявил ее генеральный директор Дмитрий Киселев.

"Сегодня к традиционным задачам по производству качественного контента и объективному освещению событий добавляется еще одно важное направление - противодействие масштабным кампаниям дезинформации. В последние годы подобные кампании приобрели особенно активный и даже агрессивный характер и во многом направлены против Российской Федерации", - сказал Киселев в интервью агентству Associated Press of Pakistan (APP).

Гендиректор также указал на то, что западные СМИ давно перестали быть нейтральными наблюдателями. Они, по словам Киселева, не информируют, а формируют нужное восприятие и выдают чужие интересы за объективную картину мира.