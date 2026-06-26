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"Россия сегодня" борется с дезинформацией, заявил Киселев - РИА Новости, 26.06.2026
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17:13 26.06.2026
"Россия сегодня" борется с дезинформацией, заявил Киселев

Киселев: "Россия сегодня" борется с масштабными кампаниями дезинформации

© РИА Новости / Виталий БелоусовДмитрий Киселёв
Дмитрий Киселёв - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Дмитрий Киселёв. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Противодействие масштабным и агрессивным кампаниям дезинформации является одной из задач медиагруппы "Россия сегодня", заявил ее генеральный директор Дмитрий Киселев.
  • Дмитрий Киселев отметил, что западные СМИ давно перестали быть нейтральными наблюдателями и выдают чужие интересы за объективную картину мира.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Противодействие масштабным и агрессивным кампаниям дезинформации, которые во многом направлены против Российской Федерации, является одной из задач медиагруппы "Россия сегодня", заявил ее генеральный директор Дмитрий Киселев.
"Сегодня к традиционным задачам по производству качественного контента и объективному освещению событий добавляется еще одно важное направление - противодействие масштабным кампаниям дезинформации. В последние годы подобные кампании приобрели особенно активный и даже агрессивный характер и во многом направлены против Российской Федерации", - сказал Киселев в интервью агентству Associated Press of Pakistan (APP).
Гендиректор также указал на то, что западные СМИ давно перестали быть нейтральными наблюдателями. Они, по словам Киселева, не информируют, а формируют нужное восприятие и выдают чужие интересы за объективную картину мира.
"Мы, как международная медиагруппа, делаем все, чтобы предоставлять нашим аудиториям по всему миру только надежную и достоверную информацию", - отметил он.
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