Вернувшийся из украинского плена российский военный созвонился с женой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «160 на 160».
- Возвращенный из украинского плена российский военнослужащий позвонил жене и сказал, что Россия помогла, забрала и спасла своих.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Возвращенный из украинского плена российский военнослужащий первым делом позвонил жене и рассказал, что "Россия помогла, забрала и спасла своих", передает корреспондент РИА Новости.
Омбудсмен дала возвращенному из плена военнослужащему телефон, чтобы тот позвонил жене.
"Россия помогла, забрала своих, спасла", - сказал военный из Оренбургской области, общаясь по телефону.
Он также поинтересовался, как дела дома, супруга ответила, что дома все хорошо, только его не хватает.
"Скоро будет дома, жив, здоров, все в порядке", - успокоила женщину Лантратова.