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Вернувшийся из украинского плена российский военный созвонился с женой - РИА Новости, 26.06.2026
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16:33 26.06.2026 (обновлено: 17:27 26.06.2026)
Вернувшийся из украинского плена российский военный созвонился с женой

Возвращенный из плена военный, позвонив жене, сказал, что "Россия спасла своих"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «160 на 160».
  • Возвращенный из украинского плена российский военнослужащий позвонил жене и сказал, что Россия помогла, забрала и спасла своих.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Возвращенный из украинского плена российский военнослужащий первым делом позвонил жене и рассказал, что "Россия помогла, забрала и спасла своих", передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "160 на 160". На белорусско-украинской границе их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
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Омбудсмен дала возвращенному из плена военнослужащему телефон, чтобы тот позвонил жене.
"Россия помогла, забрала своих, спасла", - сказал военный из Оренбургской области, общаясь по телефону.
Он также поинтересовался, как дела дома, супруга ответила, что дома все хорошо, только его не хватает.
"Скоро будет дома, жив, здоров, все в порядке", - успокоила женщину Лантратова.
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