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Вернувшийся из украинского плена российский военный созвонился с женой

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «160 на 160».

Возвращенный из украинского плена российский военнослужащий позвонил жене и сказал, что Россия помогла, забрала и спасла своих.

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Возвращенный из украинского плена российский военнослужащий первым делом позвонил жене и рассказал, что "Россия помогла, забрала и спасла своих", передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия Украина обменялись военнопленными по формуле "160 на 160". На белорусско-украинской границе их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен дала возвращенному из плена военнослужащему телефон, чтобы тот позвонил жене.

"Россия помогла, забрала своих, спасла", - сказал военный из Оренбургской области, общаясь по телефону.

Он также поинтересовался, как дела дома, супруга ответила, что дома все хорошо, только его не хватает.