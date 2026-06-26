Лантратова: Россия благодарна Белоруссии за помощь в организации обменов

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Россия благодарна Белоруссии за помощь в организации обменов, гуманитарных акций и переговоров с украинской стороной, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Мы очень благодарны нашим белорусским коллегам, потому что, действительно, организовано здесь все (обмены пленными и гуманитарные акции - ред.) на высшем уровне, есть возможность провести переговоры, обменяться документами", - сказала Лантратова журналистам.