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Канал связи с Лубинцом работает эффективно, заявила Лантратова - РИА Новости, 26.06.2026
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15:40 26.06.2026
Канал связи с Лубинцом работает эффективно, заявила Лантратова

Лантратова: канал связи с Лубинцом работает эффективно, РФ будет его развивать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Украина обменялись 160 военнопленными.
  • Лантратова заявила, что канал связи с украинским омбудсменом Лубинцом работает эффективно, и Россия продолжит его развивать.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Канал связи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом работает эффективно, Россия продолжит его развивать, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина обменялись 160 военнопленными. Федеральный омбудсмен в рамках обмена провела встречу с Лубинцом.
"Канал (связи с Лубинцом - ред.) работает достаточно эффективно. Мы придерживаемся этого и будем его развивать", - сказала Лантратова журналистам.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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РоссияУкраинаДмитрий ЛубинецЯна Лантратова
 
 
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