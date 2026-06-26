Канал связи с Лубинцом работает эффективно, заявила Лантратова

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Канал связи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом работает эффективно, Россия продолжит его развивать, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Канал (связи с Лубинцом - ред.) работает достаточно эффективно. Мы придерживаемся этого и будем его развивать", - сказала Лантратова журналистам.