Более 360 жителей Подмосковья стали "Почетными донорами России" с января

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Звание "Почетный донор России" получили 363 жителя Московской области с начала года, всего в регионе проживают почти 28 тысяч почетных доноров, сообщил заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения области Максим Забелин.

По его словам, донорство является примером высокой социальной ответственности и неравнодушия, и благодаря донорам медицинские организации региона полностью обеспечены необходимым запасом крови и ее компонентов.

В ведомстве уточнили, что для получения звания "Почетный донор России" необходимо безвозмездно сдать цельную кровь не менее 40 раз, плазму - не менее 60 раз либо сочетать донации цельной крови и ее компонентов. Стать донором может любой человек старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.