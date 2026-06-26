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Более 360 жителей Подмосковья стали "Почетными донорами России" с января - РИА Новости, 26.06.2026
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Новости Подмосковья
 
12:57 26.06.2026
Более 360 жителей Подмосковья стали "Почетными донорами России" с января

Свыше 360 жителей Подмосковья стали "Почетными донорами России" с начала года

© iStock.com / AnnaStillsДонор сдает кровь
Донор сдает кровь - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© iStock.com / AnnaStills
Донор сдает кровь
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Звание "Почетный донор России" получили 363 жителя Московской области с начала года, всего в регионе проживают почти 28 тысяч почетных доноров, сообщил заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения области Максим Забелин.
По его словам, донорство является примером высокой социальной ответственности и неравнодушия, и благодаря донорам медицинские организации региона полностью обеспечены необходимым запасом крови и ее компонентов.
"Сегодня в Подмосковье проживает почти 28 тысяч почетных доноров, причем только с начала года это звание получили 363 человека", - цитирует Забелина пресс-служба минздрава Подмосковья.
В ведомстве уточнили, что для получения звания "Почетный донор России" необходимо безвозмездно сдать цельную кровь не менее 40 раз, плазму - не менее 60 раз либо сочетать донации цельной крови и ее компонентов. Стать донором может любой человек старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.
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