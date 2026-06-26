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Россия ценит готовность США помочь урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2026
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12:44 26.06.2026 (обновлено: 12:53 26.06.2026)
Россия ценит готовность США помочь урегулированию на Украине, заявил Песков

Песков: Россия ценит готовность США помочь с урегулированием на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия высоко ценит готовность США помочь в выходе на мирное урегулирование на Украине.
  • В РФ считают, что у США есть влияние на европейские страны и Украину.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия ценит готовность США помочь выйти на мирное урегулирование на Украине, учитывая их влияние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Учитывая влияние Соединенных Штатов и на европейские страны, учитывая влияние Соединенных Штатов на Украину и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента (Дональда) Трампа и его переговорной команды все-таки помочь в выходе на мирные рельсы урегулирования, мы высоко ценим эту готовность (оказывать посреднические услуги в урегулировании на Украине - ред.)", - сказал он журналистам.
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