МВД сообщило о росте числа налоговых преступлений в России

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В России в 2026 году выявлено 2,6 тысячи налоговых преступлений, что на 13% больше по сравнению с предыдущим периодом, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Он добавил, что государству возмещен причиненный ущерб на сумму 70 миллиардов рублей - значительную часть данных средств, по словам министра, составляет арестованное имущество фигурантов.

Колокольцев добавил, что остаются нерешенными проблемы теневой занятости населения, а также правового нигилизма в отношении налоговой ответственности. "По итогам целевых мероприятий в прошлом году 64 тысячи так называемых неработающих жителей Москвы легализовали свои доходы. Сумма исчисленных с них налогов и взносов превысила 9 миллиардов рублей", -отметил он.