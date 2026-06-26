МВД сообщило о росте числа налоговых преступлений в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России в 2026 году выявили 2,6 тысячи налоговых преступлений, что на 13% больше по сравнению с предыдущим периодом, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
- Ущерб от уклонения от уплаты сборов в Москве составил почти семь миллиардов рублей.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В России в 2026 году выявлено 2,6 тысячи налоговых преступлений, что на 13% больше по сравнению с предыдущим периодом, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что под председательством Колокольцева в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
"В текущем году выявлено 2600 налоговых преступлений. По сравнению с предыдущим периодом рост составил почти 13%", - сказал министр на видео, опубликованном в канале Волк на платформе "Макс".
Колокольцев подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов и сборов увеличивает дефицит бюджета, ограничивает возможности финансирования социальных программ и оборонно-промышленного комплекса, а также реализацию важных инфраструктурных проектов. Так, в Москве вскрыли схему фирмы ухода от налогообложения, в результате государству нанесен ущерб почти на 7 миллиардов рублей.
Он добавил, что государству возмещен причиненный ущерб на сумму 70 миллиардов рублей - значительную часть данных средств, по словам министра, составляет арестованное имущество фигурантов.
"В этой связи необходимо активнее использовать информационные массивы Росреестра, Росфинмониторинга, банковского сектора", - отметил глава МВД.
Колокольцев добавил, что остаются нерешенными проблемы теневой занятости населения, а также правового нигилизма в отношении налоговой ответственности. "По итогам целевых мероприятий в прошлом году 64 тысячи так называемых неработающих жителей Москвы легализовали свои доходы. Сумма исчисленных с них налогов и взносов превысила 9 миллиардов рублей", -отметил он.