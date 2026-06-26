Итальянец рассказал, как принял решение о переезде в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Алессио Кавачечи из Италии принял решение переехать в Россию после того, как узнал об указе о специальной визе.

Впервые Кавачечи приехал в Россию в 2020 году и был вынужден задержаться из-за пандемии COVID-19.

РИМ, 26 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянец Алессио Кавачечи, переехавший в Россию по специальной визе для иностранцев, которые разделяют традиционные ценности, сообщил РИА Новости, как принял решение о переезде.

По словам Кавачечи, впервые он приехал в Россию в 2020 году как турист, однако из-за пандемии COVID-19 был вынужден задержаться в стране на три месяца.

"Тогда познакомился с людьми, которые помогали мне, несмотря на языковой барьер, принимали меня у себя дома, в своих семьях. Тогда я начал замечать множество отличий от Италии", – рассказал собеседник агентства, обосновавшийся в подмосковных Химках

В последующие годы итальянец неоднократно приезжал в Россию, поскольку успел привязаться к стране и ее жителям.

Уроженец Рима сообщил, что задумался о переезде еще в 2023 году, однако окончательное решение принял летом 2024 года после того, как узнал об указе, предусматривающем возможность переезда в Россию по особенной визе.

"Я почувствовал, что настал момент оставить все и попробовать начать новую жизнь здесь… Я просто перекинул свое сердце через границу", — отметил он.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Виза позволяет получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме.

В интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил, что более 1,1 тысячи иностранцев получили такие визы в 2025 году, лидерами стали представители Германии и Франции. На четвертом месте расположились итальянцы — ровно 100 выданных виз в 2025 году.