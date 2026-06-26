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Итальянец рассказал, как принял решение о переезде в Россию - РИА Новости, 26.06.2026
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05:44 26.06.2026 (обновлено: 10:38 26.06.2026)
Итальянец рассказал, как принял решение о переезде в Россию

Итальянец Кавачечи рассказал, что решил переехать в Россию из-за ценностей

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алессио Кавачечи из Италии принял решение переехать в Россию после того, как узнал об указе о специальной визе.
  • Впервые Кавачечи приехал в Россию в 2020 году и был вынужден задержаться из-за пандемии COVID-19.
РИМ, 26 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянец Алессио Кавачечи, переехавший в Россию по специальной визе для иностранцев, которые разделяют традиционные ценности, сообщил РИА Новости, как принял решение о переезде.
По словам Кавачечи, впервые он приехал в Россию в 2020 году как турист, однако из-за пандемии COVID-19 был вынужден задержаться в стране на три месяца.
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"Тогда познакомился с людьми, которые помогали мне, несмотря на языковой барьер, принимали меня у себя дома, в своих семьях. Тогда я начал замечать множество отличий от Италии", – рассказал собеседник агентства, обосновавшийся в подмосковных Химках.
В последующие годы итальянец неоднократно приезжал в Россию, поскольку успел привязаться к стране и ее жителям.
Уроженец Рима сообщил, что задумался о переезде еще в 2023 году, однако окончательное решение принял летом 2024 года после того, как узнал об указе, предусматривающем возможность переезда в Россию по особенной визе.
"Я почувствовал, что настал момент оставить все и попробовать начать новую жизнь здесь… Я просто перекинул свое сердце через границу", — отметил он.
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В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Виза позволяет получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме.
В интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил, что более 1,1 тысячи иностранцев получили такие визы в 2025 году, лидерами стали представители Германии и Франции. На четвертом месте расположились итальянцы — ровно 100 выданных виз в 2025 году.
Путин 1 июня заявил, что Россия будет поддерживать в переезде в страну тех, кто разделяет традиционные ценности, отметив, что в ряде стран традиционные семейные ценности пытаются фактически отменить.
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