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Роспотребнадзор начал проверку конфет, имитирующих вейпы - РИА Новости, 26.06.2026
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06:28 26.06.2026 (обновлено: 06:43 26.06.2026)
Роспотребнадзор начал проверку конфет, имитирующих вейпы

Роспотребнадзор Москвы проверит конфеты, внешне имитирующие электронные сигареты

© РИА Новости / Алексей ДаничевЭмблема Роспотребнадзора
Эмблема Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Эмблема Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор организовал лабораторные исследования сладких конфет, имитирующих электронные сигареты.
  • В случае выявления несоответствия продукции требованиям законодательства будут приняты меры административного воздействия.
  • Роспотребнадзор направил информацию в Ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости принятия мер для недопущения дистанционной реализации несоответствующей продукции.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве организовало проведение лабораторных исследований сладких конфет, внешне имитирующих электронные сигареты, в случае выявления несоответствия будут приняты меры административного воздействия, следует из ответа главы Роспотребнадзора Анны Поповой на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) просил Роспотребнадзор провести проверку сладких конфет, внешне имитирующих электронные сигареты, на соответствие законодательству РФ и при выявлении нарушений принять меры для защиты здоровья россиян.
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"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве организовано проведение лабораторных исследований товара "Сахарная пудра "Свистец", в случае выявления несоответствия продукции будут приняты меры административного воздействия", - сказано в документе.
В ведомстве отметили, что в наименовании ароматизаторов конфет отсутствует маркировка "натуральный продукт", что автоматически относит их к категории искусственных. Между тем действующий Технический регламент Таможенного союза предписывает использовать для детского питания, независимо от возраста ребенка, исключительно натуральные ароматизаторы, что делает применение синтетических аналогов в данном случае неправомерным.
Кроме того, согласно действующим нормам, если продукт содержит красители Е129 и Е102, то на упаковке должна быть надпись "Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей". Ведомство подчеркивает, что такая надпись на упаковке есть.
"Роспотребнадзором направлена информация в Ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости принятия исчерпывающих мер, направленных на недопустимость реализации дистанционным способом продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риски причинения вреда здоровью населения", - заключается в документе.
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