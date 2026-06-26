Роспотребнадзор начал проверку конфет, имитирующих вейпы

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор организовал лабораторные исследования сладких конфет, имитирующих электронные сигареты.

В случае выявления несоответствия продукции требованиям законодательства будут приняты меры административного воздействия.

Роспотребнадзор направил информацию в Ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости принятия мер для недопущения дистанционной реализации несоответствующей продукции.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве организовало проведение лабораторных исследований сладких конфет, внешне имитирующих электронные сигареты, в случае выявления несоответствия будут приняты меры административного воздействия, следует из ответа главы Роспотребнадзора Анны Поповой на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) просил Роспотребнадзор провести проверку сладких конфет, внешне имитирующих электронные сигареты, на соответствие законодательству РФ и при выявлении нарушений принять меры для защиты здоровья россиян.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве организовано проведение лабораторных исследований товара "Сахарная пудра "Свистец", в случае выявления несоответствия продукции будут приняты меры административного воздействия", - сказано в документе.

В ведомстве отметили, что в наименовании ароматизаторов конфет отсутствует маркировка "натуральный продукт", что автоматически относит их к категории искусственных. Между тем действующий Технический регламент Таможенного союза предписывает использовать для детского питания, независимо от возраста ребенка, исключительно натуральные ароматизаторы, что делает применение синтетических аналогов в данном случае неправомерным.

Кроме того, согласно действующим нормам, если продукт содержит красители Е129 и Е102, то на упаковке должна быть надпись "Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей". Ведомство подчеркивает, что такая надпись на упаковке есть.