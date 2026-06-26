В Москве началась реставрация одной из сталинских высоток

В Москве стартовали работы по капитальному ремонту и реставрации высотного здания на Кудринской площади. Это первый полноценный ремонт объекта с момента его постройки в 1954 году. Специалисты фонда капитального ремонта установили большую часть строительных лесов и беспрецедентный по масштабу реставрационный баннер, ведётся расчистка фасадов и замена инженерных коммуникаций в подвалах. Зданию предстоит масштабное преображение. Все работы ведутся с применением современных технологий, включая 3D-сканирование, а часть уникальных архитектурных элементов будет воссоздана заново.