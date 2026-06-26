Цыбульский обсудил с Алихановым развитие архангельской промышленности

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июн – РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей встречи обсудили направления развития промышленности и экспортной инфраструктуры в регионе, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Ключевым в повестке встречи стал вопрос возможности предоставления региональными фондами развития промышленности льготных займов предприятиям на пополнение оборотных средств за счет средств, предоставленных региону в рамках единой промышленной субсидии, а также проведение в Архангельске форума "Арктика – Регионы", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Архангельской области, который также является председателем комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", с 2025 года на фоне неблагоприятных макроэкономических условий, роста фискальной нагрузки, удорожания кредитных ресурсов, а также перехода поставщиков и подрядчиков на стопроцентную предоплату для предприятий существенно обострилась проблема неплатежей со стороны контрагентов.

Действенным механизмом поддержки в таких ситуациях, по мнению губернатора, могли бы стать льготные займы региональных фондов развития промышленности. Для этого необходимо внести изменения в действующие правила, которые сейчас предусматривают заем только на производство в рамках инвестиционного проекта промышленной продукции, включенной в перечень приоритетной продукции.

Также в ходе рабочей встречи Цыбульский рассказал Алиханову о проведении в августе в Архангельске IV Форума "Арктика – Регионы" и пригласил делегацию Минпромторга России принять в нем участие.

"Для нас это одно из ключевых мероприятий, посвященных развитию Арктической зоны Российской Федерации, промышленной кооперации и формированию новых решений для арктических территорий. Ваше участие и видение отраслевой повестки были бы крайне важны для выработки новых подходов к поддержке и регуляторному сопровождению арктических промышленных проектов", – сказал Цыбульский.

Центральной темой форума станет достижение поставленной президентом России цели по обеспечению технологического лидерства. Планируется обсудить развитие промышленности в интересах освоения Арктической зоны РФ, международную и межрегиональную кооперацию в Арктике, Трансарктический транспортный коридор, вопросы судостроения и судоремонта.