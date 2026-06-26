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Цыбульский обсудил с Алихановым развитие архангельской промышленности - РИА Новости, 26.06.2026
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
15:34 26.06.2026
Цыбульский обсудил с Алихановым развитие архангельской промышленности

Цыбульский и Алиханов обсудили развитие архангельской промышленности

© Фото : Минпромторг РоссииМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Минпромторг России
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов . Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 июн – РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей встречи обсудили направления развития промышленности и экспортной инфраструктуры в регионе, сообщили в пресс-службе правительства области.
"Ключевым в повестке встречи стал вопрос возможности предоставления региональными фондами развития промышленности льготных займов предприятиям на пополнение оборотных средств за счет средств, предоставленных региону в рамках единой промышленной субсидии, а также проведение в Архангельске форума "Арктика – Регионы", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Архангельской области, который также является председателем комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", с 2025 года на фоне неблагоприятных макроэкономических условий, роста фискальной нагрузки, удорожания кредитных ресурсов, а также перехода поставщиков и подрядчиков на стопроцентную предоплату для предприятий существенно обострилась проблема неплатежей со стороны контрагентов.
Действенным механизмом поддержки в таких ситуациях, по мнению губернатора, могли бы стать льготные займы региональных фондов развития промышленности. Для этого необходимо внести изменения в действующие правила, которые сейчас предусматривают заем только на производство в рамках инвестиционного проекта промышленной продукции, включенной в перечень приоритетной продукции.
Также в ходе рабочей встречи Цыбульский рассказал Алиханову о проведении в августе в Архангельске IV Форума "Арктика – Регионы" и пригласил делегацию Минпромторга России принять в нем участие.
"Для нас это одно из ключевых мероприятий, посвященных развитию Арктической зоны Российской Федерации, промышленной кооперации и формированию новых решений для арктических территорий. Ваше участие и видение отраслевой повестки были бы крайне важны для выработки новых подходов к поддержке и регуляторному сопровождению арктических промышленных проектов", – сказал Цыбульский.
Центральной темой форума станет достижение поставленной президентом России цели по обеспечению технологического лидерства. Планируется обсудить развитие промышленности в интересах освоения Арктической зоны РФ, международную и межрегиональную кооперацию в Арктике, Трансарктический транспортный коридор, вопросы судостроения и судоремонта.
Также в рамках форума запланировано заседание комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Промышленность".
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Архангельская областьЭкономикаАрхангельская областьАрхангельскАлександр ЦыбульскийМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Антон АлихановРоссия
 
 
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