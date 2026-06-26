Минобороны показало кадры разговоров вернувшихся военных с родными

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие вернулись в результате обмена пленными с Украиной.

Минобороны распространило видеоролик с записью разговоров военнослужащих с родными, в котором они сообщают, что находятся в Белоруссии.

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся в результате обмена пленными с Украиной, поговорили с родными, Российские военнослужащие, вернувшиеся в результате обмена пленными с Украиной, поговорили с родными, видеоролик с записью разговоров распространило Минобороны РФ.

"Все хорошо, все нормально, нас поменяли, мы пока в Белоруссии . Как вы сами?" - сказал один из них по телефону.

"Успокойся, успокойся, все хорошо, не беспокойся, маме, папе передай, ладно. И не плачь. Ладненько, целую вас, люблю, детей обними", - ответил он женщине, не сумевшей найти слов.

Другой военнослужащий рассказал, что его обменяли, поинтересовался о детях и попросил их поцеловать.

"Все дорогая, поменяли меня, вот, в Белоруссии сейчас. В Москву поедем вечером", - сказал третий военнослужащий.

Ему ответили, что мать военнослужащего сойдет с ума от счастья, когда узнает об этом.