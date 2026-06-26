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Минобороны показало кадры разговоров вернувшихся военных с родными - РИА Новости, 26.06.2026
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Минобороны показало кадры разговоров вернувшихся военных с родными

МО РФ показало кадры разговоров вернувшихся военных с родными

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие вернулись в результате обмена пленными с Украиной.
  • Минобороны распространило видеоролик с записью разговоров военнослужащих с родными, в котором они сообщают, что находятся в Белоруссии.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся в результате обмена пленными с Украиной, поговорили с родными, видеоролик с записью разговоров распространило Минобороны РФ.
"Все хорошо, все нормально, нас поменяли, мы пока в Белоруссии. Как вы сами?" - сказал один из них по телефону.
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"Успокойся, успокойся, все хорошо, не беспокойся, маме, папе передай, ладно. И не плачь. Ладненько, целую вас, люблю, детей обними", - ответил он женщине, не сумевшей найти слов.
Другой военнослужащий рассказал, что его обменяли, поинтересовался о детях и попросил их поцеловать.
"Все дорогая, поменяли меня, вот, в Белоруссии сейчас. В Москву поедем вечером", - сказал третий военнослужащий.
Ему ответили, что мать военнослужащего сойдет с ума от счастья, когда узнает об этом.
Ранее МО РФ сообщило, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 пленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, их доставят в Москву.
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