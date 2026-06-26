Краткий пересказ от РИА ИИ
- Миодраг Райкович возглавил клуб Единой лиги ВТБ «Астана».
- Миодраг Райкович имеет опыт работы в чемпионатах Сербии, Польши, Венгрии, Японии, Хорватии и Черногории, а также в Евролиге, Еврокубке, Единой лиге ВТБ и Адриатической лиге.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сербский специалист Миодраг Райкович возглавил клуб Единой лиги ВТБ "Астана", сообщается в Telegram-канале команды.
Ранее стало известно, что "Астана" вернется в Единую лигу ВТБ после годичного отсутствия. В сезоне-2024/25 команда заняла последнее место в регулярном чемпионате Единой лиги, одержав две победы в 44 матчах, и пропустила следующий розыгрыш турнира.
"Астана" является 12-кратным чемпионом Казахстана по баскетболу, в Единой лиге лучшим достижением команды стал выход в четвертьфинал в 2017 и 2019 годах.