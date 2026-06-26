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Миодраг Райкович возглавил клуб Единой лиги ВТБ "Астана" - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Баскетбол
 
14:37 26.06.2026
Миодраг Райкович возглавил клуб Единой лиги ВТБ "Астана"

Сербский специалист Райкович возглавил клуб Единой лиги ВТБ "Астана"

© Фото : Баскетбольный клуб "Енисей" Красноярский край/ВКонтактеМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Баскетбольный клуб "Енисей" Красноярский край/ВКонтакте
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миодраг Райкович возглавил клуб Единой лиги ВТБ «Астана».
  • Миодраг Райкович имеет опыт работы в чемпионатах Сербии, Польши, Венгрии, Японии, Хорватии и Черногории, а также в Евролиге, Еврокубке, Единой лиге ВТБ и Адриатической лиге.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сербский специалист Миодраг Райкович возглавил клуб Единой лиги ВТБ "Астана", сообщается в Telegram-канале команды.
Срок соглашения с 55-летним специалистом не называется. За карьеру он работал в чемпионатах Сербии, Польши, Венгрии, Японии, Хорватии и Черногории, а также имеет опыт руководства командами в Евролиге, Еврокубке, Единой лиге ВТБ и Адриатической лиге.
Ранее стало известно, что "Астана" вернется в Единую лигу ВТБ после годичного отсутствия. В сезоне-2024/25 команда заняла последнее место в регулярном чемпионате Единой лиги, одержав две победы в 44 матчах, и пропустила следующий розыгрыш турнира.
"Астана" является 12-кратным чемпионом Казахстана по баскетболу, в Единой лиге лучшим достижением команды стал выход в четвертьфинал в 2017 и 2019 годах.
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