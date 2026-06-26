Миодраг Райкович возглавил клуб Единой лиги ВТБ «Астана».

Ранее стало известно, что "Астана" вернется в Единую лигу ВТБ после годичного отсутствия. В сезоне-2024/25 команда заняла последнее место в регулярном чемпионате Единой лиги, одержав две победы в 44 матчах, и пропустила следующий розыгрыш турнира.