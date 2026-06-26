ПВО уничтожила 68 украинских беспилотников над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 14:00 до 20:00 мск в пятницу сбили 68 украинских дронов.
- Дроны были нейтрализованы над несколькими российскими регионами, Азовским и Черным морями.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск в пятницу сбили 68 украинских дронов над российскими регионами, Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны РФ.
"Двадцать шестого июня с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.
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