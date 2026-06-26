Силы ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ в Калужской области

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России в ночь на пятницу уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.