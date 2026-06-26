Силы ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ в Калужской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны России уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над Калужской областью.
- По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России в ночь на пятницу уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Перемышльского и Юхновского муниципальных округов", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.
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