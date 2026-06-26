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ВСУ ночью атаковали промышленную зону Энергодара - РИА Новости, 26.06.2026
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12:21 26.06.2026 (обновлено: 12:25 26.06.2026)
ВСУ ночью атаковали промышленную зону Энергодара

Пухов: ВСУ ночью атаковали промышленную зону Энергодара

© РИА НовостиСтела при въезде в город Энергодар
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минувшей ночью ВСУ атаковали промышленную зону Энергодара.
  • В результате удара уничтожены два автомобиля и критически важное гражданское оборудование для восстановления городского электроснабжения.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ВСУ ночью атаковали промышленную зону Энергодара, уничтожены два автомобиля и критически важное гражданское оборудование, сообщил глава города Максим Пухов.
"Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали промышленную зону Энергодара. Противник осуществил три сброса боеприпасов на площадку хранения оборудования. В результате удара уничтожены два автомобиля и критически важное гражданское оборудование, которое было заранее закуплено для восстановления городского электроснабжения", - написал Пухов в Telegram-канале.
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