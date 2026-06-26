Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минувшей ночью ВСУ атаковали промышленную зону Энергодара.
- В результате удара уничтожены два автомобиля и критически важное гражданское оборудование для восстановления городского электроснабжения.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ВСУ ночью атаковали промышленную зону Энергодара, уничтожены два автомобиля и критически важное гражданское оборудование, сообщил глава города Максим Пухов.
"Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали промышленную зону Энергодара. Противник осуществил три сброса боеприпасов на площадку хранения оборудования. В результате удара уничтожены два автомобиля и критически важное гражданское оборудование, которое было заранее закуплено для восстановления городского электроснабжения", - написал Пухов в Telegram-канале.