В Сиэтле прогнозируют грозу над стадионом, где сыграют Иран и Египет

Краткий пересказ от РИА ИИ Ливень в Филадельфии привел к перерыву в матче сборной Франции против команды Ирака более чем на два часа.

Климатолог Карин Бумбако сообщила, что в Сиэтле последние две недели были теплее и суше нормы, но вскоре погода сменится и нельзя исключать грозы над местом проведения мероприятия.

Стадион «Люмен Филд» в Сиэтле, где проходят спортивные события, не имеет крыши над полем, защищены от непогоды лишь две трети трибун.

СИЭТЛ (США), 26 июн - РИА Новости. Метеобюро штата Вашингтон сообщило РИА Новости о вероятности грозы над стадионом в Сиэтле, где свой решающий матч группового этапа чемпионата мира меньше чем через сутки сыграет сборная Ирана против команды Египта, футболистам Исламской Республики при этом нельзя задерживаться в Штатах.

Ливень над другой ареной турнира в Филадельфии в понедельник привел к перерыву в матче сборной Франции против команды Ирака более чем на два часа. Сборная Ирана сыграет на открытом стадионе, стартовый свисток прозвучит в восемь вечера по местному времени. Министерство внутренней безопасности США сообщало, что до конца дня сборная должна покинуть страну. Команде остается не более четырех часов на матч, восстановление после и дорогу в аэропорт.

Заместитель климатолога штата Вашингтон Карин Бумбако заявила РИА Новости, что выпавшие на период игр мирового первенства последние две недели в Сиэлте были теплее и суше нормы. В переданном агентству прогнозе говорится, что погода вскоре сменится во всем штате, в том числе в принимающем матч городе.

"Нельзя исключать грозы над местом проведения мероприятия", - сообщается в оценке специалистов.

В прогнозе для правоохранительных структур, который готовят климатологи и с которым ознакомилось РИА Новости, говорится о проливных дождях утром пятницы, которые утихнут, но не прекратятся в течение дня. Вероятность грозы в течение дня оценивается до 20%. Климатологи обещают осадки, прохладную погоду и порывы ветра до 11 метров в секунду.

Сиэтл лидирует в дождливых антирейтингах городов США, где проходят спортивные события. Над полем переделанного под нужды ФИФА местного стадиона "Люмен Филд" полностью отсутствует крыша, защищены от непогоды лишь две трети трибун.

Матч сборных Ирана и Египта начнется в 06:00 мск 27 июня.

После двух ничьих сборная Ирана находится на втором месте в своей группе, Египет с четырьмя очками - на первом. Между началом прошлого матча сборной Исламской Республики и убытием футболистов со стадиона прошло около четырех с половиной часов. После ничьей с командой Бельгией на вопрос РИА Новости главный тренер иранцев Амир Галенои заявил, что обращение с командой влияет на результат, который она демонстрирует.