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В Сиэтле прогнозируют грозу над стадионом, где сыграют Иран и Египет - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
08:25 26.06.2026
В Сиэтле прогнозируют грозу над стадионом, где сыграют Иран и Египет

Во время проведения матча ЧМ между Ираном и Египтом прогнозируют грозу

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ливень в Филадельфии привел к перерыву в матче сборной Франции против команды Ирака более чем на два часа.
  • Климатолог Карин Бумбако сообщила, что в Сиэтле последние две недели были теплее и суше нормы, но вскоре погода сменится и нельзя исключать грозы над местом проведения мероприятия.
  • Стадион «Люмен Филд» в Сиэтле, где проходят спортивные события, не имеет крыши над полем, защищены от непогоды лишь две трети трибун.
СИЭТЛ (США), 26 июн - РИА Новости. Метеобюро штата Вашингтон сообщило РИА Новости о вероятности грозы над стадионом в Сиэтле, где свой решающий матч группового этапа чемпионата мира меньше чем через сутки сыграет сборная Ирана против команды Египта, футболистам Исламской Республики при этом нельзя задерживаться в Штатах.
Ливень над другой ареной турнира в Филадельфии в понедельник привел к перерыву в матче сборной Франции против команды Ирака более чем на два часа. Сборная Ирана сыграет на открытом стадионе, стартовый свисток прозвучит в восемь вечера по местному времени. Министерство внутренней безопасности США сообщало, что до конца дня сборная должна покинуть страну. Команде остается не более четырех часов на матч, восстановление после и дорогу в аэропорт.
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Заместитель климатолога штата Вашингтон Карин Бумбако заявила РИА Новости, что выпавшие на период игр мирового первенства последние две недели в Сиэлте были теплее и суше нормы. В переданном агентству прогнозе говорится, что погода вскоре сменится во всем штате, в том числе в принимающем матч городе.
"Нельзя исключать грозы над местом проведения мероприятия", - сообщается в оценке специалистов.
В прогнозе для правоохранительных структур, который готовят климатологи и с которым ознакомилось РИА Новости, говорится о проливных дождях утром пятницы, которые утихнут, но не прекратятся в течение дня. Вероятность грозы в течение дня оценивается до 20%. Климатологи обещают осадки, прохладную погоду и порывы ветра до 11 метров в секунду.
Сиэтл лидирует в дождливых антирейтингах городов США, где проходят спортивные события. Над полем переделанного под нужды ФИФА местного стадиона "Люмен Филд" полностью отсутствует крыша, защищены от непогоды лишь две трети трибун.
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После двух ничьих сборная Ирана находится на втором месте в своей группе, Египет с четырьмя очками - на первом. Между началом прошлого матча сборной Исламской Республики и убытием футболистов со стадиона прошло около четырех с половиной часов. После ничьей с командой Бельгией на вопрос РИА Новости главный тренер иранцев Амир Галенои заявил, что обращение с командой влияет на результат, который она демонстрирует.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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