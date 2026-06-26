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На Кубани вынесли приговор мужчине, планировавшему поджечь релейные шкафы - РИА Новости, 26.06.2026
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15:04 26.06.2026
На Кубани вынесли приговор мужчине, планировавшему поджечь релейные шкафы

Суд в Ростове приговорил к восьми годам фигуранта, готовившего теракт на Кубани

© Fotolia / CorgarashuСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Fotolia / Corgarashu
Суд . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы Илью Сапрунова.
  • Он планировал за деньги поджечь релейные шкафы на железной дороге в Кропоткине Краснодарского края.
  • Первые два года он будет отбывать в тюрьме, остальной срок - в исправительной колонии.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы Илью Сапрунова, планировавшего за деньги поджечь релейные шкафы на железной дороге в Кропоткине Краснодарского края, сообщил журналистам представитель суда.
По его информации, 3 октября 2025 года Сапрунов во время переписки с неустановленным лицом согласился за деньги совершить теракт - поджечь три релейных шкафа на железной дороге в Кропоткине.
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Позже Сапрунов купил средства и орудия для совершения теракта и вечером 9 октября направился к месту расположения релейных шкафов, однако его задержали сотрудники органа безопасности.
По материалам УФСБ России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу не вступил.
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