Радикал из Киева координировал закладку схронов с оружием в России

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Праворадикал из Киева Кирилл Макаренко был на связи со спецслужбами Украины, координирует закладку схронов с взрывчаткой и оружием в России, находится в розыске за подготовку терактов, следует из материалов ФСБ.