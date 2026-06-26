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Радикал из Киева координировал закладку схронов с оружием в России - РИА Новости, 26.06.2026
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15:47 26.06.2026
Радикал из Киева координировал закладку схронов с оружием в России

ФСБ: праворадикал из Киева Макаренко был на связи со спецслужбами Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Праворадикал из Киева Кирилл Макаренко был на связи со спецслужбами Украины, говорится в материалах ФСБ.
  • Он координировлат закладку схронов с взрывчаткой и оружием в России.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Праворадикал из Киева Кирилл Макаренко был на связи со спецслужбами Украины, координирует закладку схронов с взрывчаткой и оружием в России, находится в розыске за подготовку терактов, следует из материалов ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами.
«
"Гражданин Украины Макаренко Кирилл Константинович, 1993 г.р. Куратор сетки Telegram-каналов неонацистской направленности. Проживает в г. Киеве. Находится на связи у украинских спецслужб, координирует закладку "схронов" с взрывчатыми веществами и оружием в РФ. Находится в розыске за подготовку терактов", - говорится в материалах.
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