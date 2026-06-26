Радикал из Киева координировал закладку схронов с оружием в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Праворадикал из Киева Кирилл Макаренко был на связи со спецслужбами Украины, говорится в материалах ФСБ.
- Он координировлат закладку схронов с взрывчаткой и оружием в России.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Праворадикал из Киева Кирилл Макаренко был на связи со спецслужбами Украины, координирует закладку схронов с взрывчаткой и оружием в России, находится в розыске за подготовку терактов, следует из материалов ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами.
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"Гражданин Украины Макаренко Кирилл Константинович, 1993 г.р. Куратор сетки Telegram-каналов неонацистской направленности. Проживает в г. Киеве. Находится на связи у украинских спецслужб, координирует закладку "схронов" с взрывчатыми веществами и оружием в РФ. Находится в розыске за подготовку терактов", - говорится в материалах.