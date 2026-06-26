Радикал из Киева призывал взорвать бомбу на День независимости в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Праворадикал из Киева Кирилл Макаренко призывал взорвать бомбу на День независимости в США.
- В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма, деятельность которого координировалась украинскими спецслужбами.
- Задержанный утверждал, что его подельники причастны к поджогам в США, Германии и Италии.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Праворадикал из Киева Кирилл Макаренко призывал взорвать бомбу на День независимости в США в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом, следует из материалов ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами. Задержанный утверждал, что его подельники причастны к поджогам в США, Германии и Италии.
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"Гражданин Украины Макаренко Кирилл Константинович, 1993 г.р. Куратор сетки Telegram-каналов неонацистской направленности... Призывал модераторов сообщества организовать в США теракт на День независимости (4 июля) с использованием СВУ на основе аммонала в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом", - говорится в материалах.