Радикал из Киева призывал взорвать бомбу на День независимости в США

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"Гражданин Украины Макаренко Кирилл Константинович, 1993 г.р. Куратор сетки Telegram-каналов неонацистской направленности... Призывал модераторов сообщества организовать в США теракт на День независимости (4 июля) с использованием СВУ на основе аммонала в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом", - говорится в материалах.