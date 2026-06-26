В Красноярске потушили открытое горение на складе с пенопластом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Открытое горение на складе с продукцией из пенопласта в Красноярске ликвидировано.
- Проводятся проливка и разбор сгоревших конструкций.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Открытое горение на складе с продукцией из пенопласта в Красноярске ликвидировано, проводится проливка и разбор сгоревших конструкций, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении министерства.
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