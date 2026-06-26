Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске потушили открытое горение на складе с пенопластом - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 26.06.2026 (обновлено: 15:14 26.06.2026)
В Красноярске потушили открытое горение на складе с пенопластом

МЧС: в Красноярске потушили открытый огонь на складе с пенопластом

© Фото : МЧС России по Красноярскому краюПожар в складском помещении в Красноярске
Пожар в складском помещении в Красноярске - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : МЧС России по Красноярскому краю
Пожар в складском помещении в Красноярске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытое горение на складе с продукцией из пенопласта в Красноярске ликвидировано.
  • Проводятся проливка и разбор сгоревших конструкций.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Открытое горение на складе с продукцией из пенопласта в Красноярске ликвидировано, проводится проливка и разбор сгоревших конструкций, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении министерства.
Ликвидация пожара в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
МЧС назвало вероятную причину пожара в цеху в Краснодаре
25 июня, 23:46
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала