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В Минобороны рассказали о посредничестве ОАЭ при обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 26.06.2026
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14:40 26.06.2026 (обновлено: 15:06 26.06.2026)
В Минобороны рассказали о посредничестве ОАЭ при обмене пленными с Украиной

МО: посреднические усилия при обмене военнопленными РФ с Украиной оказали ОАЭ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Стоп-кадр видео
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Стоп-кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия при обмене военнопленными между Россией и Украиной, заявили в Минобороны России.
  • 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посреднические усилия при обмене военнопленными между Россией и Украиной оказали Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в Минобороны РФ.
Как ранее сообщили в ведомстве, с подконтрольной киевскому режиму территории 26 июня были возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, после оказания необходимой психологической и медицинской помощи их доставят в РФ для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
«

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.​

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