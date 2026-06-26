В Минобороны рассказали о посредничестве ОАЭ при обмене пленными с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия при обмене военнопленными между Россией и Украиной, заявили в Минобороны России.
- 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посреднические усилия при обмене военнопленными между Россией и Украиной оказали Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в Минобороны РФ.
Как ранее сообщили в ведомстве, с подконтрольной киевскому режиму территории 26 июня были возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, после оказания необходимой психологической и медицинской помощи их доставят в РФ для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.
Россия вернула 160 военных из украинского плена
Вчера, 14:37