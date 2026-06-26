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В Польше мужчина ранил ножом четырех человек в госпитале - РИА Новости, 26.06.2026
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02:09 26.06.2026
В Польше мужчина ранил ножом четырех человек в госпитале

В городе Ястшембе-Здруй мужчина ранил ножом четырех человек в госпитале

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина с ножом ранил четырех человек в госпитале в городе Ястшембе-Здруй на юге Польши.
  • Среди пострадавших — врач, медсестра и две пациентки, их состояние оценивается как серьезное, но стабильное.
  • Нападавший был задержан, полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
ВАРШАВА, 26 июн - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина ранил четырех человек в госпитале в городе Ястшембе-Здруй на юге Польши, сообщила журналистам пресс-секретарь городского управления полиции Халина Семик.
"Мы получили сообщение об агрессивном мужчине, который в одном из медицинских учреждений города атаковал пациентов и персонал острым предметом", - рассказала полицейская.
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Она уточнила, что нападавший был задержан.
В свою очередь, директор госпиталя Артур Плох рассказал, что мужчина успел ранить ножом четырех человек.
"Пострадали четыре человека - это врач, медсестра и две пациентки. Самое легкое ранение получила медсестра - у нее травма верхней конечности. Три других человека получили колотые раны груди, у одного человека также раны на шее. Их состояние оценивается как серьезное, но стабильное", - сказал он.
В настоящее время на месте происшествия сотрудники полиции под надзором прокурора проводят мероприятия, направленные на установление причин и точных обстоятельств происшествия.
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