В Польше мужчина ранил ножом четырех человек в госпитале

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина с ножом ранил четырех человек в госпитале в городе Ястшембе-Здруй на юге Польши.

Среди пострадавших — врач, медсестра и две пациентки, их состояние оценивается как серьезное, но стабильное.

Нападавший был задержан, полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

ВАРШАВА, 26 июн - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина ранил четырех человек в госпитале в городе Ястшембе-Здруй на юге Польши, сообщила журналистам пресс-секретарь городского управления полиции Халина Семик.

"Мы получили сообщение об агрессивном мужчине, который в одном из медицинских учреждений города атаковал пациентов и персонал острым предметом", - рассказала полицейская.

Она уточнила, что нападавший был задержан.

В свою очередь, директор госпиталя Артур Плох рассказал, что мужчина успел ранить ножом четырех человек.

"Пострадали четыре человека - это врач, медсестра и две пациентки. Самое легкое ранение получила медсестра - у нее травма верхней конечности. Три других человека получили колотые раны груди, у одного человека также раны на шее. Их состояние оценивается как серьезное, но стабильное", - сказал он.