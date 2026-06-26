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МВД Москвы использует ИИ для борьбы с продажей наркотиков в интернете - РИА Новости, 26.06.2026
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05:21 26.06.2026 (обновлено: 11:13 26.06.2026)
МВД Москвы использует ИИ для борьбы с продажей наркотиков в интернете

Полиция Москвы использует ИИ для выявления объявлений по продаже наркотиков

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Программист во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейские в Москве используют искусственный интеллект для выявления объявлений по продаже наркотиков в интернете.
  • Отдел IT-преступлений специализируется на работе с теневым сегментом интернета и анализе большого объема информации с помощью ИИ.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полицейские в Москве используют искусственный интеллект для выявления объявлений по продаже наркотиков в интернете, сообщил РИА Новости начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД России Андрей Орлов.
"Конечно, да. Конечно, у нас есть отдел IT-преступлений, который специализируется именно на этом в работе с теневым сегментом интернета", — сказал он, отвечая на вопрос агентства об использовании полицейскими ИИ при мониторинге интернета для выявления объявлений по продаже наркотиков.
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Он добавил, что искусственный интеллект помогает сотрудникам полиции анализировать большой объем информации в интернете.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта, чтобы к 2030 году продукты на основе ИИ применялись во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование. Глава государства также поставил задачу добиться повсеместного применения ИИ в системе государственного управления.
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