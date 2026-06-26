МВД Москвы использует ИИ для борьбы с продажей наркотиков в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полицейские в Москве используют искусственный интеллект для выявления объявлений по продаже наркотиков в интернете.
- Отдел IT-преступлений специализируется на работе с теневым сегментом интернета и анализе большого объема информации с помощью ИИ.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полицейские в Москве используют искусственный интеллект для выявления объявлений по продаже наркотиков в интернете, сообщил РИА Новости начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД России Андрей Орлов.
"Конечно, да. Конечно, у нас есть отдел IT-преступлений, который специализируется именно на этом в работе с теневым сегментом интернета", — сказал он, отвечая на вопрос агентства об использовании полицейскими ИИ при мониторинге интернета для выявления объявлений по продаже наркотиков.
Он добавил, что искусственный интеллект помогает сотрудникам полиции анализировать большой объем информации в интернете.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта, чтобы к 2030 году продукты на основе ИИ применялись во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование. Глава государства также поставил задачу добиться повсеместного применения ИИ в системе государственного управления.
Краснов поручил провести анализ дел, связанных с ИИ
27 мая, 11:13