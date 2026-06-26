МВД Москвы использует ИИ для борьбы с продажей наркотиков в интернете

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полицейские в Москве используют искусственный интеллект для выявления объявлений по продаже наркотиков в интернете, сообщил РИА Новости начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД России Андрей Орлов.

"Конечно, да. Конечно, у нас есть отдел IT-преступлений, который специализируется именно на этом в работе с теневым сегментом интернета", — сказал он, отвечая на вопрос агентства об использовании полицейскими ИИ при мониторинге интернета для выявления объявлений по продаже наркотиков.