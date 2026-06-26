Даты ответного визита парламентариев из США в Россию нет, заявили в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ Приглашение американским парламентариям на ответный визит в Россию было отправлено.

Делегация депутатов Госдумы провела в Вашингтоне переговоры с членами конгресса США в конце марта.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что ответная поездка американских конгрессменов в Россию может состояться в ближайшее время.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дат ответного визита парламентариев США в Россию нет, но приглашение им было отправлено, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в июне заявлял, что ответный визит парламентариев США в Россию находится на стадии обсуждения. По его словам, американские парламентарии могут осенью приехать в Россию, диалог идет по линии МИД.

"Даты не определились. Приглашение им направлено. В данный момент никакие темы не обсуждаются. Когда приедут и что будет на повестке дня к этому, то и будем обсуждать", - сказал Никонов газете "Известия".

Делегация депутатов Госдумы в конце марта провела в Вашингтоне переговоры с членами конгресса США. В состав российской делегации вошли первые зампреды комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов и Светлана Журова, вице-спикер Борис Чернышов, депутаты Михаил Делягин и Владимир Исаков. Данный визит стал первой поездкой депутатов в Соединенные Штаты за последние годы.