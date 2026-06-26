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Даты ответного визита парламентариев из США в Россию нет, заявили в Госдуме - РИА Новости, 26.06.2026
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00:28 26.06.2026 (обновлено: 00:30 26.06.2026)
Даты ответного визита парламентариев из США в Россию нет, заявили в Госдуме

Никонов: дата визита американских парламентариев в Россию не определена

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приглашение американским парламентариям на ответный визит в Россию было отправлено.
  • Делегация депутатов Госдумы провела в Вашингтоне переговоры с членами конгресса США в конце марта.
  • Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что ответная поездка американских конгрессменов в Россию может состояться в ближайшее время.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дат ответного визита парламентариев США в Россию нет, но приглашение им было отправлено, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в июне заявлял, что ответный визит парламентариев США в Россию находится на стадии обсуждения. По его словам, американские парламентарии могут осенью приехать в Россию, диалог идет по линии МИД.
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"Даты не определились. Приглашение им направлено. В данный момент никакие темы не обсуждаются. Когда приедут и что будет на повестке дня к этому, то и будем обсуждать", - сказал Никонов газете "Известия".
Делегация депутатов Госдумы в конце марта провела в Вашингтоне переговоры с членами конгресса США. В состав российской делегации вошли первые зампреды комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов и Светлана Журова, вице-спикер Борис Чернышов, депутаты Михаил Делягин и Владимир Исаков. Данный визит стал первой поездкой депутатов в Соединенные Штаты за последние годы.
Никонов после визита в Вашингтон заявил, что ответная поездка американских конгрессменов в Россию может состояться в ближайшее время.
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ПолитикаРоссияСШАВашингтон (штат)Вячеслав НиконовВячеслав ВолодинСветлана ЖуроваГосдума РФ
 
 
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