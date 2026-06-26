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В Приморье подростков заподозрили в похищении 11-летнего мальчика - РИА Новости, 26.06.2026
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10:28 26.06.2026
В Приморье подростков заподозрили в похищении 11-летнего мальчика

В Приморье трех человек заподозрили в похищении 11-летнего мальчика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое жителей города Артема Приморского края, двоим из которых нет 18 лет, похитили 11-летнего мальчика, связали скотчем и оставили одного в сарае.
  • Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» и «д» части 2 статьи 126 УК РФ, подозреваемых задержали, решается вопрос о заключении их под стражу.
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Трое жителей города Артема Приморского края, двоим из которых нет 18 лет, похитили 11-летнего мальчика, связали скотчем и оставили одного в сарае, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, 24 июня 2026 года фигуранты <...> применили насилие в отношении 11-летнего мальчика, поместили его в автомобиль и перевезли в хозяйственное помещение (сарай), где связали его скотчем и оставили одного", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ребенок смог самостоятельно освободиться и сбежать. Троих подозреваемых после этого задержали, сейчас решается вопрос о заключении их под стражу.
В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" и "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц).
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