В Приморье подростков заподозрили в похищении 11-летнего мальчика

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Трое жителей города Артема Приморского края, двоим из которых нет 18 лет, похитили 11-летнего мальчика, связали скотчем и оставили одного в сарае, сообщило СУСК РФ по региону.

В ведомстве отметили, что ребенок смог самостоятельно освободиться и сбежать. Троих подозреваемых после этого задержали, сейчас решается вопрос о заключении их под стражу.