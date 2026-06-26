Рейтинг@Mail.ru
К поискам пропавшего в Приморье вертолета подключили беспилотники - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 26.06.2026
К поискам пропавшего в Приморье вертолета подключили беспилотники

Операторов БПЛА подключили к поискам пропавшего в Приморье вертолета

CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 IIВертолет Robinson R44 II
Вертолет Robinson R44 II - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 II
Вертолет Robinson R44 II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К поискам пропавшего на севере Приморья вертолета Robinson R44 подключили операторов БПЛА с тепловизорами.
  • В операции задействовано 90 специалистов от КГБУ «Приморская авиабаза», а также спасатели-десантники МЧС России и сотрудники Краевой ПСС.
  • Сложность поисков обусловлена сложным лесным ландшафтом, который требует построения протяженных обходных маршрутов.
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Операторов БПЛА с тепловизорами подключили к поискам пропавшего 21 июня на севере Приморья вертолета, сообщает региональное министерство ГО и ЧС.
В Приморском крае правительство мобилизует все ресурсы для поисков пропавшего вертолета Robinson R44 в Тернейском округе.
Ми-8, направленный на поиск пропавшего в Приморье вертолета - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В Приморье установили возможное местонахождение пропавшего вертолета
25 июня, 04:47
"К поискам привлечены наиболее подготовленные спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы и МЧС России, обладающие навыками десантирования с вертолета на альпинистском оборудовании, а также операторы БПЛА. Основные поисковые мероприятия, на которые возлагаются большие надежды, необходимо выполнять именно десантированием", - говорится в сообщении.
С первого дня поисков в операции задействовано 90 специалистов от КГБУ "Приморская авиабаза". К месту происшествия направлены пятеро наиболее опытных спасателей-десантников МЧС России и десять сотрудников Краевой ПСС.
С воздуха местность продолжают обследовать воздушные суда МЧС, компании "Гранат", в пятницу к ним присоединяются операторы БПЛА с тепловизорами краевой поисково-спасательной службы министерства ГОЧС.
Министерство отмечает, что сложность поисков обусловлена сложным лесным ландшафтом, местами приходится строить протяженные обходные маршруты. Пеший путь может составлять в таких локациях иногда менее 200 метров в сутки.
Вертолет Robinson R44 - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Появились новые подробности о пропавшем в Приморье вертолете Robinson
22 июня, 08:07
Пропавший вертолет ежедневно ищут в Тернейском районе с 21 июня. В четверг в ГУМЧС сообщили, что у населенного пункта Светлая были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное местонахождение вертолета, туда отправились спасатели, но результат поиска не дал.
Экипаж пропавшего R-44 выполнял лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. Вертолет принадлежит компании "Гранат".
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
На Камчатке вертолет вылетел на поиски рыбаков с перевернувшегося катера
23 июня, 00:37
 
РоссияПриморский крайТернейский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала