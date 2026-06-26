Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал о подвохе с договором ренты для пенсионеров - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 26.06.2026
Юрист рассказал о подвохе с договором ренты для пенсионеров

Юрист Базылев предупредил о рисках договора пожизненного содержания с иждивением

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВходная дверь квартиры
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Входная дверь квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Коммерческие компании и соццентры предлагают пенсионерам заключить договор пожизненного содержания с иждивением, однако такой договор таит риски для обеих сторон, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
По словам эксперта, пенсионер может в любой момент обратиться в суд с требованием расторгнуть договор. При этом бремя доказывания исполнения обязательств ложится на плательщика ренты.
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В Госдуме объяснили, как изменят порядок начисления пенсии с 2027 года
25 июня, 02:10
"В моей практике есть пример, когда пенсионерка обратилась за расторжением такого договора, ответчики не собрали достаточное количество доказательств, чтобы подтвердить исполнение своих обязанностей, — и договор расторгли", — говорит Базылев.
В свою очередь, пенсионеры после регистрации договора в Росреестре теряют право собственности на жилье - оно принадлежит плательщику ренты. А обязанности по объемам и качеств обеспечения в законе прописаны неоднозначно. Это создает возможность злоупотреблений, психологического давления и манипуляций. Возвращение собственности сопряжено с немалыми сложностями.
Поэтому при заключении подобного договора следует фиксировать все чеки о переводах денежных средств и покупках продуктов. Это поможет сторонам защитить свои интересы, советует Базылев.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Россиянам объяснили, какую пенсию можно унаследовать
27 мая, 02:17
 
ОбществоЖильеДаниил БазылевФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)РоссияПенсионеры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала