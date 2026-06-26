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Подросток, планировавший убийства школьников, готовил теракты - РИА Новости, 26.06.2026
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08:03 26.06.2026
Подросток, планировавший убийства школьников, готовил теракты

Подросток, планировавший убийства школьников, готовил теракты в регионах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток, планировавший массовые убийства в российских школах, подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы.
  • Он сообщил о своих планах по совершению аналогичных преступлений в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подросток, планировавший массовые убийства в российских школах, на допросе рассказал, что готовил террористические преступления в нескольких регионах РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В ходе допроса несовершеннолетний подтвердил следователю свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия", - сказала Петренко.
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