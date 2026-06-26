Названы самые необычные летние подработки

Краткий пересказ от РИА ИИ Этим летом в России начали появляться новые подработки, среди которых — сборщик клубники и разнорабочий на откачку меда.

Сборщикам клубники в Липецкой области предлагают сдельную и ежедневную оплату — 47 рублей за килограмм, а в Алтайском крае можно найти работу на пасеке с вознаграждением от 3 до 5 тысяч рублей за смену.

Директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин отметил, что в сфере общественного питания число предложений от заказчиков выросло на 34 %, а спрос со стороны исполнителей по всей России увеличился на 13 %.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Новые подработки начали появляться в России этим летом, среди самых необычных - сборщик клубники и разнорабочий на откачку меда, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Подработки".

"Лето - традиционный пик спроса на временную занятость. Вместе с наступлением сезона появляются и нестандартные предложения, которые практически не встречаются в другие месяцы. Например, тем, кто предпочитает свежий воздух и размеренный ритм работы, подойдет подработка сборщиком клубники в Липецкой области", - выяснили эксперты.

В этом регионе сборщикам клубники предлагают сдельную и ежедневную оплату - 47 рублей за килограмм.

Тем, кто не боится ручного труда и любит сладкое, Алтайский край предлагает работу на пасеке - откачку меда. Вознаграждение - от 3 до 5 тысяч рублей за смену.

Калининградской области можно найти подработку по продаже кукурузы (50 рублей за проданный початок).