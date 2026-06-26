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Названы самые необычные летние подработки - РИА Новости, 26.06.2026
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03:32 26.06.2026 (обновлено: 09:59 26.06.2026)
Названы самые необычные летние подработки

В России появились вакансии сборщика клубники и разнорабочего на откачке меда

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа клубники
Продажа клубники - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Продажа клубники. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Этим летом в России начали появляться новые подработки, среди которых — сборщик клубники и разнорабочий на откачку меда.
  • Сборщикам клубники в Липецкой области предлагают сдельную и ежедневную оплату — 47 рублей за килограмм, а в Алтайском крае можно найти работу на пасеке с вознаграждением от 3 до 5 тысяч рублей за смену.
  • Директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин отметил, что в сфере общественного питания число предложений от заказчиков выросло на 34 %, а спрос со стороны исполнителей по всей России увеличился на 13 %.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Новые подработки начали появляться в России этим летом, среди самых необычных - сборщик клубники и разнорабочий на откачку меда, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Подработки".
"Лето - традиционный пик спроса на временную занятость. Вместе с наступлением сезона появляются и нестандартные предложения, которые практически не встречаются в другие месяцы. Например, тем, кто предпочитает свежий воздух и размеренный ритм работы, подойдет подработка сборщиком клубники в Липецкой области", - выяснили эксперты.
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В этом регионе сборщикам клубники предлагают сдельную и ежедневную оплату - 47 рублей за килограмм.
Тем, кто не боится ручного труда и любит сладкое, Алтайский край предлагает работу на пасеке - откачку меда. Вознаграждение - от 3 до 5 тысяч рублей за смену.
В Калининградской области можно найти подработку по продаже кукурузы (50 рублей за проданный початок).
"Летняя подработка давно вышла за рамки привычных форматов: все больше предложений предполагают нестандартные задачи, живое общение и возможность попробовать себя в новой роли. Так, например, в сфере общественного питания число предложений от заказчиков выросло на 34%, а вслед за ним увеличился и спрос со стороны исполнителей по всей России на 13%" - прокомментировал директор сервиса "Авито Подработка" Сергей Яськин.
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